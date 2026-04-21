Η απουσία της πρωτιάς φέρνει αλλαγές στο Buongiorno της Σκορδά - Τα σενάρια που εξετάζει το Mega

Με αλλαγές θα μπει στην 3η σεζόν η συνεργασία της Φαίης Σκορδά με το Μεγάλο Κανάλι. Αυτές θα αφορούν κυρίως στην επιτελική ομάδα πίσω από τις κάμερες και σε μικρότερο βαθμό τους συνεργάτες μπροστά από αυτή. Η εκπομπή φέτος απώλεσε την πρωτιά στην πρωινή ζώνη από τη «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκτός από τις σημαντικές κινήσεις που αναμένεται να γίνουν πίσω από τις κάμερες για το «μπροστά» ο στόχος είναι η σμίκρυνση του πάνελ με ένα ολιγομελές και ευέλικτο σχήμα.

Διαβάστε ακόμα: Τα σενάρια στην ΕΡΤ για την μετά Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλου εποχή: Τι συμβαίνει με Μαγγίρα και Μπάρκα

Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το Mega ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και ο παρουσιαστής πολλές φορές έχει εκφράσει την επιθυμία να δοκιμαστεί σε κάτι δικό του. Φυσικά αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Mega και παράλληλα με την παρουσία του στο «Buongiorno». Ερωτηματικό παραμένει επίσης η συνέχιση της παρουσίας του Αντρέα Μικρούτσικου ενώ τα τελευταία 24ωρα στο κάδρο των φημολογούμενων αλλαγών μπήκε και το όνομα του Άρη Καβατζίκη και ίσως αυτό γίνει τελικά με δική του πρωτοβουλία εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που τον θέλουν να κατευθύνεται στην ΕΡΤ δίδυμο με τη Δανάη Μπάρκα.

