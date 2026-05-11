Η Καινούργιου τραγούδησε στον αέρα: «Την ΑΕΚαρα την αγαπάω»

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σήμερα το πρωί στο πλατό του «Super Κατερίνα» και η συγκίνηση ήταν διάχυτη. Η παρουσιάστρια, πιο λαμπερή από ποτέ μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό με τεράστιο χαμόγελο και ποδοσφαιρική διάθεση.
Η Κατερίνα, γνωστή για τα «κιτρινόμαυρα» αισθήματά της, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την επικαιρότητα. Μπαίνοντας στο πλατό, ζήτησε ένα θερμό χειροκρότημα από τους συνεργάτες της, αναφωνώντας με ενθουσιασμό: «Η ΑΕΚΑΡΑ πήρε το πρωτάθλημα»
Μάλιστα, η ίδια δεν δίστασε να τραγουδήσει ζωντανά στον αέρα το «Την ΑΕΚάρα την αγαπάω», ενώ συνέχισε με τους στίχους του ύμνου: «Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια!».
