Η Κλαυδία «έριξε» τον Akyla και εξόργισε τον Μικρούτσικο: «Ανόητο και αντιμουσικό αυτό που είπε»

Η Φαίη Σκορδά και οι συμπαρουσιαστές του Buongiorno, δεν βρήκαν πολύ γουστόζικες πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Κλαυδία, η οποία δεν προέβλεψε ως νικητή της Eurovision 2026 τον Akyla.

«Ακόμα και από ευγένεια θα έπρεπε να πει και τον Ακύλα», σχολίασε στην εκπομπή η Φαίη Σκορδά, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να συμπληρώνει «Μήπως όμως από ευγένεια να μην το πει;».

Μικρούτσικος: «Ανεπίτρεπτο αυτό που είπε η Κλαυδία»

«Και οι άλλες χώρες τότε γιατί το είπαν; Θα μπορούσε να πει τον Ακύλα, αλλά μου αρέσουν και άλλες χώρες», αντιπαρέβαλλε η παρουσιάστρια, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να παίρνει σκληρή γραμμή:

«Αυτό που είπε μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική ότι… εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή… οδοντόκρεμα. Είναι ανεπίτρεπτο!».

«Η Κλαυδία δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά, είναι περίεργο», πρόσθεσε η Φαίη Σκορδά.