Η Λένα Φλυτζάνη στο καθημερινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: Ποια θα παρουσιάζει του Σαββατοκύριακου

Η δημοσιογράφος Λένα Φλυτζάνη, πρόκειται να αναλάβει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Λένα Φλυτζάνη
Το τιμόνι της παρουσίασης του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΪ πρόκειται να αναλάβει η Λένα Φλυτζάνη, η οποία ανήκει χρόνια στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού. 

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει: Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το
μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», κλείνει η ανακοίνωση. 

