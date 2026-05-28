Η Λένα Φλυτζάνη στο καθημερινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: Ποια θα παρουσιάζει του Σαββατοκύριακου

Το τιμόνι της παρουσίασης του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΪ πρόκειται να αναλάβει η Λένα Φλυτζάνη, η οποία ανήκει χρόνια στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει: Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το

μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», κλείνει η ανακοίνωση.