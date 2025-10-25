Η πρώτη αμήχανη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή μετά το σάλο με το περιπολικό - ταξί που την μετέφερε

Ένα σωρό κάμερες περίμεναν τη Δέσποινα Βανδή, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας την πρώτη αντίδρασή της, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, με την μεταφορά της με περιπολικό της Αστυνομίας, επειδή είχε πάθει λάστιχο.

Όταν, θυμίζουμε, ο τηλεφωνητής της 'Αμεσης Δράσης, είχε πει στην Κυριακή Γρίβα, «το περιπολικό κυρία μου δεν είναι ταξί» και πριν καν η συνομιλία τους, ο δολοφόνος της τη μαχαίρωνε με μανία.

Όπως ήταν φυσικό, η Δέσποινα Βανδή, με το που είχε τις κάμερες συνέχισε να περπατάει χαμογελαστή και φορώντας γυαλιά ηλίου. Οι δημοσιογράφοι την πολιορκούσαν, εκείνη αμήχανη σε μία πολύ άβολη στιγμή, απλά τους είπε: «Παιδιά μου δεν έχω κάτι να σας πω σας ευχαριστω πολύ» και έφυγε.

