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Η τηλεθέαση των εκπομπών που έκαναν πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο: Ποιες μπήκαν «με το δεξί»

Πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη των καναλιών έκαναν ενημερωτικές εκπομπές το Σαββατοκύριακο. Τα νούμερα τηλεθέασης που έκαναν.

τηλεκοντρόλ
Τηλεκοντρόλ
Τηλεκοντρόλ
Τηλεκοντρόλ | Shutterstock
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Με το δεξί έκανε πρεμιέρα η ανανεωμένη πρωινή ενημερωτικό ζώνη του ΣΚΑΪ το Σαββατοκύριακο 29/30 Αυγούστου.

Το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν σημείωσε στις 29/8 20,7% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό ενώ την επόμενη ημέρα την Κυριακή 30 Αυγούστου 20,9% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54.

Η νέα πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Ρεπορτάζ στις 10» με παρουσιαστές τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμήτρου κατέγραψε το Σάββατο 29/8 21,2% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό και την Κυριακή 30/8 20,4% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό.

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Στη συχνότητα του Open επέστρεψαν ο Χρήστος Τσιγουρής και η Χρύσα Φώσκολου με το «Τώρα Μαζί». Το πρωινό μαγκαζίνο σημείωσε το Σάββατο 29/8 15,5% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό και την Κυριακή 30/8 13% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54.

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