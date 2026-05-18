Πόσα χρήματα δίνει η κρατική τηλεόραση για να συμμετέχουμε στην Eurovision

Μια άβολη ερώτηση για την Eurovision, δεν είναι αυτή που θα επικεντρωθεί στην «μπερδεμένη» παρουσία του Akyla στη σκηνή του διαγωνισμού ή στο αν έκανε καλή «προεκλογική εκστρατεία» για να μαζέψει ψήφους άλλων χωρών. Το ζήτημα του πόσα πληρώνει η κρατική τηλεόραση ως τέλος συμμετοχής για την Eurovision, είναι κάτι που συχνά περνάει στα ψιλά της επικαιρότητας. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις σχετικές δαπάνες της ΕΡΤ για τη Eurovision (δικαίωμα μετάδοσης και την άδεια να ανέβει η συμμετοχή μας στη σκηνή του διαγωνισμού - δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα για ξενοδοχεία, ταξίδια και αμοιβές μελών αποστολών).

Tο μεγάλο ρεκόρ

Ήταν το 2018, όταν η Γιάννα Τερζή τραγούδησε «Όνειρο Μου» στο διαγωνισμό και δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό. Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διαύγειας, η ΕΡΤ πλήρωσε 183.470 ευρώ, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα τέλη συμμετοχής της προηγούμενης δεκαετίας. Κατά την περίοδο 2015–2017 το κόστος είχε κυμανθεί στα 120.000 με 150.000 ευρώ, λόγω της γενικότερης αναδιοργάνωσης της δημόσιας τηλεόρασης.

Αναταράξεις

Την τετραετία 2019-2022, το σχετικό τέλος κρατήθηκε σταθερό, από 130.000 μέχρι 143.000 ευρώ. Τη διετία που ακολούθησε όμως, το παράβολο της EBU αυξήθηκε, εξαιτίας και των ανακατατάξεων και των αποχωρήσεων άλλων χωρών (150.142 και 176.647 ευρώ για 2023 και 2024 αντίστοιχα). Με την περσινή συμμετοχή της Κλαυδίας, το σχετικό κόστος κατέβηκε αισθητά, στα 143.243 ευρώ.

Το 2023 το επίσημο παράβολο της EBU αυξήθηκε και άγγιξε τα 150.142 ευρώ. Το 2024 το ποσό εκτοξεύθηκε στα 176.647 ευρώ, εξαιτίας των ανακατατάξεων και των αποχωρήσεων άλλων χωρών. Για τη διοργάνωση του 2025 το κόστος συμμετοχής υποχώρησε και κλείδωσε στα 143.243 ευρώ. Μείωση σε σχέση με το 2024 (το συνολικό budget μαζί με τα έξοδα αποστολής άγγιξε τις 402.000 ευρώ).

Στον πιο πρόσφατο διαγωνισμό του 2026 η εγκεκριμένη δαπάνη για το παράβολο ανήλθε στα 151.502 ευρώ.

Πόσο μπορεί να φτάσει συνολικά το κόστος μιας συμμετοχής;

Για το «Βetter Love» της Κατερίνας Ντούσκα (2019) είχαν δαπανηθεί συνολικά 326.8555 ευρώ, ενώ για την «Αστερομάτα» (2025) το σχετικό μπάτζετ είχε φτάσει τα 402.000 ευρώ. Δεν έχουν λείψει βέβαια και οι περιπτώσεις που το κόστος αυτό μοιράζεται και με την δισκογραφική εταιρεία του εκάστοτε καλλιτέχνη (PANIK ή MINOS).

Μια σύγκριση για όλα αυτά

Πάμε σε κάτι εξίσου φαντεζί, που έχει σημειώσει κι αυτό ρεκόρ τηλεθέασης, που το έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον η μισή Ελλάδα. Πάμε στον πρώτο κύκλο της σειράς «MAESTRO» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που ήταν μια από τις πιο ακριβές παραγωγές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, κάτι που αποτυπώθηκε και στα επίσημα στοιχεία του ΕΚΟΜΕ (νυν ΕΚΚΟΜΕΔ). Το συνολικό κόστος της παραγωγής. ανήλθε κοντά στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 250.000 ευρώ ανά επεισόδιο.

Αν βάλουμε ως μια μέση τιμή παραβόλου για την EBU των τελευταίων οκτώ ετών τα 140.000, τότε η κρατική τηλεόραση έχει πληρώσει περίπου μισό κύκλο «MAESTRO». Δεν το λες και λίγο.