Καρφί Ευαγγελάτου για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς: «Είναι και η αποζημιωσούλα κάμποσα λεφτά»

Ένα αιχμηρό σχόλιο έκανε ο Νίκος Ευαγγελάτος στην εκπομπή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά.

Σχετικά με τους βουλευτές που παραιτήθηκαν από το κόμμα, χωρίς να παραιτηθούν από τις βουλευτικές τους έδρες, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Βουλευτές έφυγαν. Βέβαια δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Οι βουλευτές που έφυγαν, με εξαίρεση την Έφη Αχτσιόγλου και είναι αξιέπαινη γι' αυτό, παραιτήθηκαν από τη Νέα Αριστερά, αλλά δεν παραιτήθηκαν από τις βουλευτικές τους έδρες, όπως έχει ζητήσει ο Τσίπρας για να ενταχθούν στο κόμμα.

Άρα γιατί έφυγαν;» αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε: «Έφυγαν από τη Νέα Αριστερά για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, αλλά να μείνουνε και λίγο καιρό βουλευτές, γιατί είναι και η αποζημιωσούλα κάμποσα λεφτά».