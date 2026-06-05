Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είμαι έγκυος, δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση»

Δύο μόλις μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της δημοσίευμα θέλει την Κατερίνα Καινούργιου έγκυο στο δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, η παρουσιάστρια το διέψευσε κατηγορηματικά κάνοντας λόγο για «μπούρδες».

«Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος σε δεύτερο παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, αναφέροντας τον τίτλο του περιοδικού: «Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος». Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω δει το φύλο. Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI» σχολίασε με χιούμορ η Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε ακόμα: Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή μετά από 40 μέρες - Πώς μπήκε στο πλατό

Απαντώντας και στο σχόλιο του συναδέλφου της, Στέφανου Κωνσταντινίδη σχετικά με το ότι είναι υψηλή περίοδος γονιμότητας, η Κατερίνα Καινούργιου είπε:

«Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση. Συνήθως δεν έχεις όρεξη πολύ. Έχω γεννήσει πριν 60 μέρες. Δεν είμαι έγκυος πάντως. Είναι από τα πολύ trash περιοδικά, από αυτά που κάθονται στο γραφείο και λένε: τι να γράψω σήμερα; Γράφουν ό,τι μπούρδα μπορείς να φανταστείς».