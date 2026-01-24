«Κινούμενη άμμος» το «Καλημέρα Ελλάδα»: Τι ακολουθεί στη συνέχεια

Ενοχλημένη αλλά και ψύχραιμη φέρεται να είναι η Άννα Λιβαθυνού μετά από την απομάκρυνσή της από το «Καλημέρα Ελλάδα». Η δημοσιογράφος βρίσκεται πλέον σε άδεια μετά το ραντεβού που είχε με τον ΑΝΤ1 και στο οποίο της ανακοινώθηκε πως δεν θα συνεχίσει στη συμπαρουσίαση της μακροβιότερης ενημερωτικής εκπομπής της Ελληνικής τηλεόρασης.

Η ίδια – όπως και στην περίπτωση της Ελένης Τσολάκη – είχε ακούσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν στα δημοσιογραφικά γραφεία τις τελευταίες εβδομάδες ωστόσο αρχικά είχε καθησυχαστεί από αρμόδιους παράγοντες. Το σκηνικό ανατράπηκε στην πορεία. Της δόθηκε η δυνατότητα να ολοκληρώσει την παρουσία της στο τέλος της εβδομάδας που πέρασε ωστόσο η ίδια επέλεξε να αποχωρήσει στο μέσον της θέλοντας να αποφύγει έναν δημόσιο αποχαιρετισμό αλλά και τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν έξω από το στούντιο Κάππα στα Σπάτα για δηλώσεις.

Έκανε «unfollow» τον Παναγιώτη Στάθη στο Instagram και διέγραψε τις κοινές τους φωτογραφίες παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η απομάκρυνσή της ήταν καθαρά επιλογή του ΑΝΤ1.

Νέα προσθήκη στο Καλημέρα Ελλάδα

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει νέο ραντεβού μεταξύ Λιβαθυνού και ΑΝΤ1 για το πως θα πορευτούν στη συνέχεια ενώ όσον αφορά στο «Καλημέρα Ελλάδα» σίγουρη είναι πλέον η είσοδος στην εκπομπή του πολιτικού συντάκτη Στέφανου Σίσκου ο οποίος έχει ενημερώσει για τις προθέσεις του το Open.

Δεν θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά σε συγκεκριμένες ενότητες. Πάντως στο Μαρούσι ο προβληματισμός τόσο για την τρέχουσα κατάσταση όσο και για την επόμενη μέρα στο «Καλημέρα Ελλάδα» είναι υπαρκτός. Όπως ωστόσο και η ψυχραιμία αλλά και η χάραξη στρατηγικής για το «από εδώ και πέρα».