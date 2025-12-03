Το Κωνσταντίνου και Ελένης επιστρέφει τις καθημερινές με μια μεγάλη αλλαγή: Τι ώρα θα παίζεται η σειρά

Στις αρχές της τηλεοπτικής σεζόν ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο ΑΝΤ1 σταμάτησε τις back2back επαναλήψεις του «Κωνσταντίνου και Ελένης» και το περιόρισε μόνο στα απογεύματα του Σαββατοκύριακου.

Τη θέση της σειράς πήρε η εκπομπή Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό, μια απόφαση που σχολιάστηκε αρκετά από τους χρήστες του X κατά τις πρώτες ημέρες που είχε γίνει η αντικατάσταση με πολλούς να γκρινιάζουν και να ζητούν πίσω τη σειρά με την οποία έτρωγαν κάθε μεσημέρι, όπως υποστήριζαν μερικά tweets.

Φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι του ΑΝΤ1 άκουσαν τα παράπονα και θέλησαν να ικανοποιήσουν την επιθυμία των τηλεθεατών να επιστρέψει το Κωνσταντίνου και Ελένης τις καθημερινές, αλλά δεδομένου ότι δεν υπάρχει κενό στο πρόγραμμα του σταθμού, το μετακόμισαν στο αδελφό κανάλι του ομίλου, το Μακεδονία TV.

Έτσι, από σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το Κωνσταντίνου και Ελένης θα μεταδίδεται καθημερινά στις 18.00 στο Μακεδονία TV με τους τηλεθεατές να μπορούν να δουν ξανά από την αρχή τη γνωριμία της Ελένης Βλαχάκη (Ελένη Ράντου) και του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού (Χάρη Ρώμα) και να ζήσουν όλες τις κόντρες και τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις που έχουν ζήσει οι δύο αιώνιοι εχθροί μαζί με την παρέα τους: την «Γκαρσόνα Βου» Πέγκυ (Μαρία Λεκάκη), τον «σαχλοκαζανόβα» Μάνθο (Βασίλη Κούκουρα), τη «σαχλογεροντοκόρη» Ματίνα (Καλλιρόη Μυριαγκού) και τον «οινοχόο» Νικόλα (Στέργιο Νένε).

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι οι επαναλήψεις της σειράς με διπλά επεισόδια τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο στις 16.30 και κάθε Κυριακή στις 17.00 συνεχίζονται κανονικά.

Κωνσταντίνου και Ελένης: Έρχεται καθημερινά στο Μακεδονία TV

Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του σταθμού για τη σειρά των Ρώμα - Χατζησοφιά που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στις επαναλήψεις:

Η πιο all time classic κωμωδία έρχεται από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, και καθημερινά στις 18:00 στο ΜΑΚ TV

Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δύο από τους πιο αγαπημένους ήρωες της μικρής οθόνης, έρχονται από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, και καθημερινά στις 18:00 στο ΜΑΚ TV για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με αστείρευτο χιούμορ και άφθονο γέλιο.

Όταν ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός γνώρισε την Ελένη Βλαχάκη ένας ακήρυχτος πόλεμος ξεκίνησε ανάμεσά τους και μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς κωμικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης μπήκε στη ζωή μας.

Ο καθένας από τους ήρωες θεωρεί ότι έχει κληρονομήσει ένα παλιό αρχοντικό σπίτι, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να αποδείξει καθαρά τους ισχυρισμούς του.

Έτσι, καταφεύγουν στην δικαιοσύνη για να λύσουν τη διαφορά τους, ενώ παράλληλα αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μέχρι να αποφασιστεί επίσημα σε ποιόν ανήκει το σπίτι.

Ομηρικοί καβγάδες, δολοπλοκίες, μοναδικές ατάκες και ξεκαρδιστικές περιπέτειες έρχονται μέσα από την αγαπημένη κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» καθημερινά στις 18:00 στο ΜΑΚ TV.