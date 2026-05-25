Κώστας Τσουρός: «Τελευταία εβδομάδα - Ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος»

Με την εβδομάδα που ξεκινά να είναι η τελευταία του Κώστα Τσουρού και της εκπομπής «Το' χουμε» στον αέρα του ΣΚΑΪ, ο παρουσιαστής ξεκίνησε την εκπομπή με το τραγούδι «Δώσε ένα τέλος» ανακοινώνοντας το φινάλε την προσεχή Παρασκευή.

«Μπήκαμε στην τελευταία μας εβδομάδα! Την Παρασκευή που μας έρχεται αυτό το περιπετειώδες ταξίδι αυτής της εκπομπής ολοκληρώνεται. Όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Στη συνέχεια, προθεσε: «Μείνετε, λοιπόν, μαζί μας μέχρι και την Παρασκευή. Να ξέρετε ότι εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς εσάς, όπως κάναμε από την αρχή της φετινής χρονιάς».

Και κατέληξε: «Τώρα θέλω να σας πω κάτι, νομίζω ότι πια μπορώ να το πω… Νομίζω ότι εσείς οι τηλεθεατές, όσοι κι αν ήσασταν φέτος, ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος τη φετινή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό».