Λατρεμένες τηλεοπτικές γκάφες: Η εισβολή παιδιών που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και το απόλυτο λάθος

Οι τηλεοπτικές γκάφες, ειδικά σε live εκπομπές, αποτελούν φόβητρο για όσους εμφανίζονται στο γυαλί, αλλά, παράλληλα, προσφέρουν άπλετο γέλιο στους τηλεθεατές. Τα χρόνια της έκρηξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων δεν έχουν λείψει οι άτυχες στιγμές. Άτυχες για τους πρωταγωνιστές, μόνο.

Ο λάθος συνεντευξιαζόμενος

Κορωνίδα όλων μπορεί να θεωρηθεί η εμφάνιση σε ζωντανή εκπομπή του βρετανικού δικτύου BBC ενός άνδρα, ο οποίος είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις του για μία συνέντευξη για δουλειά.

Ο Γκάι Κιούνεϊ αναμενόταν να μιλήσει για σημαίνον ζήτημα, αλλά οι υπεύθυνοι τον μπέρδεψαν με τον Γκάι Κόμα, απόφοιτο σχολής οικονομικών που έτυχε να βρίσκεται στον σταθμό εκείνη τη μέρα.

Τον έβαλαν άρον άρον στο στούντιο, τον καλωδίωσαν και σύντομα βρέθηκε στον αέρα, προτού προλάβει να πει κουβέντα. Προσπάθησε να απαντήσει στις ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένα, αλλά ήταν εμφανές πως κάτι δεν πήγαινε καλά, ειδικά αν κρίνει κανείς από την έκφρασή του στην αρχή της εκπομπής.

Και όταν τελείωσαν όλα, δεν τον προσέλαβαν καν στην ανοιχτή θέση... Το απόλυτο λάθος.

Η εισβολή των παιδιών

Παραμένοντας στο BBC, ποιος μπορεί να ξεχάσει την εισβολή δύο παιδιών σε live συνέντευξη του καθηγητή πατέρα τους.

Ο Ρόμπερτ Κέλι ανέλυε την πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα όταν η κόρη του μπήκε κουνιστή και λυγιστή μέσα στο γραφείο του. Δεν πέρασε λεπτό πριν εμφανιστεί και το δεύτερο παιδί του, στη στράτα του.

Ο Κέλι επιχείρησε να κρατήσει την ψυχραιμία του, αλλά μετά την είσοδο και του μικρότερου φάνηκε να χάνει κάθε ελπίδα.

Τελικά, εισέβαλε σαν σίφουνας η μητέρα τους και τα έβγαλε από το γραφείο.

Όπως εξήγησαν αργότερα οι γονείς, τα παιδιά πίστεψαν πως ο μπαμπάς τους μιλούσε με τη γιαγιά τους. Εμείς ευχαριστούμε για τη στιγμή τηλεοπτικής μαγείας, πάντως.

Η λάθος Μις Υφήλιος...

Ο Στιβ Χάρβεϊ είναι πολύπειρος παρουσιαστής και όταν ανέλαβε την παρουσίαση του διαγωνισμού Μις Υφήλιος κανείς δεν περίμενε πως θα υποπέσει σε τόσο μεγάλο λάθος.

Έχοντας μπροστά τους τις δύο τελευταίες διαγωνιζόμενες, ανακοίνωσε πως νικήτρια είναι η Κολομβιανή Αντριάνα Γκουτιέρεζ. Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στη σκηνή για να δηλώσει το αδιανόητο: είπε λάθος όνομα.

Το στέμμα μεταφέρθηκε στο κεφάλι της Φιλιππινέζας εκπροσώπου με τον Χάρβεϊ να ψελλίζει πως το λάθος του οφειλόταν στο ότι μπροστά από τ΄όνομα της Γκουτιέρεζ είδε τον αριθμό 1. Αυτό σήμανε ότι ήταν η πρώτη αναπληρωματική και όχι η νικήτρια.

Η γκάφα του εμφανίστηκε σε όλα τα πρωτοσέλιδα, παγκοσμίως, και τον στοιχειώνει μέχρι και σήμερα.

...και το λάθος Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και το λάθος στο οποίο υπέπεσαν ο Γουόρεν Μπίτι και η Φέι Ντάναγουεϊ κατά την ανακοίνωση του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Έχρισαν νικήτρια το "La La Land", ενώ την πρωτιά είχε πάρει το "Moonlight".

Οι συντελεστές του μουίζικαλ ανέβηκαν στη σκηνή, άρχισαν οι ομιλίες και τότε έγινε αντιληπτό το λάθος.

Στη σκηνή επικράτησε ιδιαίτερη αμηχανία και τελικώς διευκρινίστηκε πως δεν ευθύνονταν οι εμβληματικοί καλλιτέχνες, αλλά η παραγωγή που τους είχε δώσει φάκελο με το λάθος όνομα.

Το όνομα που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Τζον Τραβόλτα

Άλλη μία ατυχής στιγμή από τα Όσκαρ ήταν όταν ο Τζον Τραβόλτα δυσκολεύτηκε, σε ανησυχητικά επίπεδα, να πει τ΄όνομα της Ίντινα Μένζελ (Idina Menzel).

Η καλλιτέχνις επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Let it go» από το Frozen, αλλά ο Τραβόλτα πετσόκοψε (συγγνώμη για την έκφραση) τ΄όνομά της, ανακοινώνοντας πως θα εμφανιστεί η Αντέλ Νταζίμ «Adele Dazeem».

Το κοινό απόρησε, αλλά η παρουσίαση συνεχίστηκε κανονικά.

Στη συνέχεια, ο Τζον και η Αντέλ (κατά τον ίδιο) εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή, με τον ηθοποιό να της ζητά ιπποτικά συγγνώμη για το μπέρδεμά του.

Η Μένζελ πήρε την «εκδίκησή» της έναν χρόνο αργότερα όταν στην ίδια σκηνή ζήτησε από το κοινό να υποδεχθεί τον «αγαπημένο της φίλο Γκλομ Γκαζίνγκο». «Μου άξιζε» της απάντησε ο Τραβόλτα.

Ο μεθυσμένος Μπιλ Μάρεϊ

Ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ εισέβαλε σε τηλεοπτικό στούντιο, κατά τη διάρκεια live μετάδοσης ενημερωτικής εκπομπής, όντας σε εμφανή κατάσταση μέθης.

Νωρίτερα είχε συμμετάσχει στο talk show του Ντέιβιντ Λέτερμαν, όπου ήπιαν μερικά σφηνάκια, και βγήκε για φαγητό καταναλώνοντας και κρασί.

Έχοντας έρθει σε τρελό κέφι, αποφάσισε ότι θέλει να μιλήσει για πολιτική και παραπάτησε σε στούντιο του MSNBC, με τους παρουσιαστές να προσπαθούν να διασκεδάσουν τις στιγμές.

Προσπάθησε να καθίσει σε μία καρέκλα αλλά έπεσε, ενώ έλεγε και κάτι ακατάληπτα. Όλα αυτά σε ζωντανή εκπομπή.

Το δις εξαμαρτείν του Κάνιε Γουέστ

Η σχέση του Κάνιε Γουέστ με τα ΜΜΕ είναι, παραδοσιακά, δύσκολη.

Το μακρινό 2005 συμμετείχε σε φιλανθρωπική συναυλία για τα θύματα του τυφώνα Κατρίνα. Όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι να αποφάσισε να ξεφύγει από το κείμενο, που αναμενόταν να εκφωνήσει, και κατήγγειλε την κυβέρνηση για φυλεκτικές διακρίσεις

«Ο Τζορτζ Μπους δεν ενδιαφέρεται για τους μαύρους πολίτες» είπε, σε μία φράση που προκάλεσε την απορία των παρισταμένων.

Μερικά χρόνια αργότερα βρέθηκε στα MTV Video Music Awards και ξέσπασε όταν βραβεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ - και όχι η Μπιγιόνσε.

Ανέβηκε στη σκηνή, διακόπτοντας την ευχαριστήρια ομιλία της Σουίφτ, της άρπαξε το μικρόφωνο και δήλωσε πως έπρεπε να είναι η Μπιγιόνσε η νικήτρια.

Το κοινό τον γιούχαρε και η υπόθεση πήρε τόση έκταση που μέχρι και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, τον χαρακτήρισε με ένα, όχι ιδιαίτερα κολακευτικό, επίθετο.