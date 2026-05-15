Τζον Τραβόλτα: Η έκπληξη στο Φεστιβάλ των Καννών που τον έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα

Ο Τζον Τραβόλτα εξεπλάγη με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στην πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την Παρασκευή, τόσο πολύ μάλιστα, που δάκρυσε κατά την παραλαβή του.

Ο Τιερί Φρεμό, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, απένειμε το βραβείο στον Τραβόλτα λίγο πριν την προβολή της ταινίας του «Propeller One-Way Night Coach».

«Είπες ότι αυτή θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σήμαινε κάτι τέτοιο», είπε ο Τραβόλτα στον Φρεμό, φανερά συγκινημένος. «Αυτό ξεπερνά τα όρια του Όσκαρ», συμπλήρωσε ο Τραβόλτα.

John Travolta cries as he accepts his surprise Palme d’Or at #Cannes: “This is beyond the Oscar”https://t.co/K2FMG42GC1 pic.twitter.com/bFdbEkj0Np — Variety (@Variety) May 15, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζον Τραβόλτα περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Καννών με την 26χρονη κόρη του, Έλλα Μπλε Τραβόλτα. Ο ηθοποιός έγραψε, σκηνοθέτησε και συμπαρήγαγε την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», βασισμένη στο δικό του παιδικό μυθιστόρημα του 1997.

Η παράδοση των Καννών με τις εκπλήξεις

Οι Κάννες έχουν κατά καιρούς εκπλήξει τους καλεσμένους με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα.

Απροσδόκητα έδωσε ένα στον Τομ Κρουζ το 2022. Στο φετινό φεστιβάλ, ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», Πίτερ Τζάκσον, έλαβε ένα στην τελετή έναρξης. Η Μπάρμπαρα Στράιζαντ θα παραλάβει ένα αργότερα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.