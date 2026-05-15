Τζον Τραβόλτα: Η έκπληξη στο Φεστιβάλ των Καννών που τον έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα

Μια έκπληξη στο Φεστιβάλ των Καννών 2026, έκανε τον Τζον Τραβόλτα να «λυγίσε». Το βίντεο με όλα όσα είπε στην κάμερα.

Τζον Τραβόλτα | Shutterstock
Ο Τζον Τραβόλτα εξεπλάγη με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στην πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την Παρασκευή, τόσο πολύ μάλιστα, που δάκρυσε κατά την παραλαβή του. 

Ο Τιερί Φρεμό, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, απένειμε το βραβείο στον Τραβόλτα λίγο πριν την προβολή της ταινίας του «Propeller One-Way Night Coach».

«Είπες ότι αυτή θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σήμαινε κάτι τέτοιο», είπε ο Τραβόλτα στον Φρεμό, φανερά συγκινημένος. «Αυτό ξεπερνά τα όρια του Όσκαρ», συμπλήρωσε ο Τραβόλτα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζον Τραβόλτα περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Καννών με την 26χρονη κόρη του, Έλλα Μπλε Τραβόλτα. Ο ηθοποιός έγραψε, σκηνοθέτησε και συμπαρήγαγε την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», βασισμένη στο δικό του παιδικό μυθιστόρημα του 1997.

Η παράδοση των Καννών με τις εκπλήξεις 

Οι Κάννες έχουν κατά καιρούς εκπλήξει τους καλεσμένους με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα.

Απροσδόκητα έδωσε ένα στον Τομ Κρουζ το 2022. Στο φετινό φεστιβάλ, ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», Πίτερ Τζάκσον, έλαβε ένα στην τελετή έναρξης. Η Μπάρμπαρα Στράιζαντ θα παραλάβει ένα αργότερα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

