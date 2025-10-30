«Λεμονάτο με λουίζα; Τι είναι αυτά ρε»: Μερακλής στο First Dates ήθελε παϊδάκια και τη... σερβιτόρα

Αν και μόλις 25 ετών, με φωνή ρεμπέτη και καθισμένος σταυροπόδι, ο μερακλής Κώστας έκλεψε την παράσταση στο First Dates.

Φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει να τρώει, οπότε κοιτώντας το μενού έψαχνε για παϊδάκια, αλλά αυτό που έβρισκε ήταν κοτόπουλου με λουίζα: «Τι είναι αυτά ρε;» αναρωτήθηκε.

Βέβαια αυτό που του άρεσε ήταν η σερβιτόρα, την οποία χαρακτήρισε «μπουμπούκι».

Τον ρώτησε για τη φωνή μάλιστα και της είπε: «Αλλάζει ανάλογα με την εποχή».

