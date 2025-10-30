Μενού

«Λεμονάτο με λουίζα; Τι είναι αυτά ρε»: Μερακλής στο First Dates ήθελε παϊδάκια και τη... σερβιτόρα

Φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει να τρώει...

Reader symbol
Newsroom
First Dates
First dates
  • Α-
  • Α+

Αν και μόλις 25 ετών, με φωνή ρεμπέτη και καθισμένος σταυροπόδι, ο μερακλής Κώστας έκλεψε την παράσταση στο First Dates.

Φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει να τρώει, οπότε κοιτώντας το μενού έψαχνε για παϊδάκια, αλλά αυτό που έβρισκε ήταν κοτόπουλου με λουίζα: «Τι είναι αυτά ρε;» αναρωτήθηκε.

Διαβάστε ακόμα: Ο κόσμος «αγάπησε» τη Χλόη του First Dates με την αξύριστη μασχάλη: «Φεμινίστρια... μέχρι να έρθει ο λογαριασμός»

Βέβαια αυτό που του άρεσε ήταν η σερβιτόρα, την οποία χαρακτήρισε «μπουμπούκι».

Τον ρώτησε για τη φωνή μάλιστα και της είπε: «Αλλάζει ανάλογα με την εποχή». 

Διαβάστε ακόμα: «Αφού είσαι κοντοστούπης ρε φίλε, ήθελες να 'ρθω με τακούνι;»: Master του savoir vivre η Ιωάννα στο First Dates

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA