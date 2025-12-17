Λιάγκας: «Από χθες ακούω του κόσμου τις ανοησίες - Με ποια λογική λέτε ότι θα οδηγηθεί κάποιος στην αυτοκτονία;»

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να απαντήσει σήμερα (17/12) μέσα από το Πρωινό σε όσα είπε χθες (16/12) βράδυ η Έλενα Χριστοπούλου στο Real View με αφορμή την καταγγελία για ασέλγεια που αναμένεται να γίνει σε βάρος πολύ γνωστού τραγουδιστή.

Η Έλενα Χριστοπούλου είπε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι που λένε τα ονόματά τους ή υπονοούνται, έχουμε σκεφτεί πώς είναι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και αν πέσει κανείς από κανένα μπαλκόνι κάποια στιγμή επειδή δεν αντέχει τόση λάσπη;».

Χωρίς να αναφέρει το όνομά της, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα ακόλουθα:

«Επειδή από χθες ακούω του κόσμου τις ανοησίες. Άκουσα μάλιστα και έναν άνθρωπο να λέει ότι με όλα αυτά που λέτε στις τηλεοράσεις, μπορεί να οδηγήσετε έναν άνθρωπο στην αυτοκτονία.

Όταν υπήρχαν καταγγελίες από γυναίκες και ξεκίνησε το κίνημα του #MeToo, δεν είδα κάποιον απ’ αυτούς που τα λένε αυτά τώρα, να λέει ότι θα αυτοκτονήσει και θα πέσει απ’ το μπαλκόνι κάποιος που ετοιμάζονται κάποιες να καταγγείλουνε.

Τότε βγαίνατε με σημαίες και λέγατε ότι όλοι είμαστε με τα θύματα, ε; Και ότι έχει δικαίωμα ο καθένας, όποτε αισθανθεί, ότι πρέπει να καταγγείλει κάτι, να βγει να το καταγγείλει. Δεν καταλαβαίνω τώρα...

Το συγκεκριμένο τραγουδιστή εγώ τον συμπαθώ και τον αγαπώ περισσότερο από εσάς, ξέρετε. Εμένα έχει υπάρξει φίλος μου, έχω κάνει παρέα με τον συγκεκριμένο τραγουδιστή.

Και σας είπα απ’ την πρώτη στιγμή, δεν το έβγαλα εγώ το θέμα. Εγώ το θέμα το 'ξερα τρεις μήνες. Επέλεξα να μην το βγάλω για τους δικούς μου λόγους, γιατί δεν ήθελα να το βγάλω.

Βγήκε από αλλού και όταν βγαίνει, η δουλειά μου είναι να 'μαι δημοσιογράφος, να κάνω ρεπορτάζ. Κάνω ρεπορτάζ και κάθε μέρα πρωτοστατώ και σήμερα θα αποκαλύψω συγκλονιστικά πράγματα για την ιστορία αυτή. Τι να κάνουμε τώρα; Κάνω ρεπορτάζ.

Και σας λέω, εύχομαι και πιστεύω ότι ούτε θα αποδειχθούν όλα αυτά για τα οποία καταγγέλλεται ο άνθρωπος αυτός και ο κόσμος θα 'ναι στο πλευρό του και το εύχομαι και το πιστεύω. Από κει και πέρα όμως, δεν μπορώ να πάψω να κάνω ρεπορτάζ».

«Είναι πιο εμπορικό μια γυναίκα να καταγγείλει έναν άντρα; Δύο μέτρα και δύο σταθμά;»

Μάλιστα, στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας έκανε σύγκριση με την περίοδο που έβγαιναν στο φως καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη και του Δημήτρη Λιγνάδη, τονίζοντας πως δεν είχε ειπωθεί κάτι αντίστοιχο περί πιθανής αυτοκτονίας, ενώ έκανε και λόγο για δυο μέτρα και δυο σταθμά στην κακοποίηση.

«Και ρωτώ λοιπόν, με ποια λογική λέτε ότι με όλα αυτά που λέγονται από κάποιους και τα λοιπά και τα λοιπά, θα οδηγηθεί κάποιος στην αυτοκτονία, όταν τα ίδια δεν τα λέγατε όταν κατηγορούνταν ο Λιγνάδης, ο Φιλιππίδης, που στην πορεία καταδικάστηκαν. Θα μπορούσαν να μην έχουν καταδικαστεί. Η δικαιοσύνη τους καταδίκασε.

Γιατί δεν λέγατε τότε ότι με αυτά που ακούγονται θα πέσουν από κάνα μπαλκόνι ο Λιγνάδης και ο Φιλιππίδης; Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του θύμα, όποτε αισθανθεί έτοιμος, να βγει να καταγγείλει τον οποιοδήποτε; Αν λέει ψέματα; Στο πυρ το εξώτερον. Να του κάνεις μετά μήνυση για ψευδή καταμήνυση και να του κόψεις τον κ…λο.

Αλλά, δεν μπορούμε αλά καρτ να θεωρούμε κάποιους ότι ως θύματα έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν κάτι, και κάποιους άλλους επειδή πιθανόν να 'ναι άντρες, ε; Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Οι γυναίκες επειδή είναι γυναίκες εκεί είναι #MeToo και ο άντρας επειδή είναι άντρας εκεί είναι αντι-metoo;

Δεν είναι τόσο εμπορικό δηλαδή ένας άντρας να καταγγείλει έναν άντρα; Ενώ είναι πιο εμπορικό μια γυναίκα να καταγγείλει έναν άντρα; Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην κακοποίηση; Αλήθεια τώρα;

Και το ξαναλέω. Εύχομαι, ελπίζω και πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι όλα αυτά είναι αποκυήματα φαντασίας που θέλουν να πλήξουν τον τραγουδιστή. Αυτό θέλω να πιστεύω. Παίρνω θέση, το βλέπετε.

Από 'κει και πέρα όμως, δεν μπορώ δημοσιογραφικά, όταν υπάρχουν συνταρακτικές εξελίξεις να μην ασχοληθώ με το θέμα και να μην πρωτοστατήσω στην αποκάλυψη της αλήθειας, όποια κι αν είναι αυτή», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.