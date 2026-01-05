Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: «Μου έλεγε, θέλω να είσαι ο διάδοχός μου, εσύ είσαι ο μόνος»

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη και σήμερα Δευτέρα (5/1) ο Γιώργος Λιάγκας τον αποχαιρέτησε μέσα από το «Πρωινό» αποκαλύπτοντας πως τον ήθελε για διάδοχό του στην πολύ πρωινή ζώνη.

Ακόμα μίλησε για τη μεταξύ τους σχέση, ενώ ανέφερε πως ο επί 34 χρόνια παρουσιαστής του Καλημέρα Ελλάδα ουσιαστικά μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Όλοι λένε για τον ΑΝΤ1, αλλά εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Φιλοξενούμαστε στον ΑΝΤ1, αλλά ο καθένας μπορεί να μιλάει για τον εαυτό του.

Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο εδώ δίπλα μας συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, είχαμε κάνει εξόδους, κάναμε παρέα.

Ήταν ο άνθρωπος – τώρα μπορώ να το πω που έφυγε από τη ζωή και είναι η πρώτη φορά που το λέω – που προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να με πείσει πως όταν τελειώσει την πρωινή ζώνη, ότι "θέλω να είσαι ο διάδοχός μου, εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις πρωινή ζώνη".

Του έλεγα "δεν θέλω να γίνω σαν εσένα". Εννοώ σε έναν άνθρωπο που δεν είχε ζωή. Κάνοντας την πρωινή ζώνη, έχοντας ξυπνητήρι 3.45, πρέπει να κοιμάσα πάρα πολύ νωρίς, δεν έχεις ζωή. Δεν ζεις!

Για μένα ο Γιώργος ήταν το αρνητικό παράδειγμα που δεν ήθελα να κάνω την πρωινή ζώνη. Δεν ζούσε. Έβλεπα έναν εργασιομανή, πανέξυπνο, δημιουργικό, γλυκύτατο άνθρωπο, έναν καλό πατέρα, σύζυγο, έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη καρδιά που αγαπούσε πραγματικά όλους τους ανθρώπους. Δεν είχε να πει κακία για κανέναν άνθρωπο.

Τον Ιούνιο, μετά το τηλεοπτικό του τέλος, είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες συνεντεύξεις το επόμενο διάστημα που θα προβάλλονταν φέτος από τον ΑΝΤ1, αλλά το τηλεοπτικό του τέλος ήταν η απόφασή του να τελειώσει την καθημερινή του εκπομπή», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Λιάγκας: «Υπάρχουν διάφορα σενάρια ότι στεναχωρήθηκε και πέθανε»

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του Πρωινού ανέφερε:

«Είχαμε βρεθεί τότε σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω "πώς είσαι;".

Μου λέει "είναι δύσκολο". Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος". Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει.

Θεώρησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Ενώ έμενε όλα τα χρόνια στα βόρεια προάστια, το τελευταίο διάστημα μετακόμισε στο κέντρο της Αθήνας στο Κολωνάκι.

Υπάρχουν πολλά σενάρια από χθες. Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν πριν ακόμα γραφτεί. Μεταφέρθηκε νεκρός ουσιαστικά ο Γιώργος Παπαδάκης παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Πέθανε στο σπίτι του, έπαθε οξύ έμφραγμα και ανακοπή, δεν υπέφερε. Ήταν τόσο οξύ το έμφραγμα που του έκανε ανακοπή.

Από χθες υπάρχουν διάφορα σενάρια ότι στεναχωρήθηκε και πέθανε. Κάθε νέα προσαρμογή στη ζωή είναι δύσκολη. Όσο φίλοι και να ήμασταν και να μου είχε εμπιστοσύνη και να μου είχε πει προσωπικά πράγματα, δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να είχε στο μυαλό του και την καρδιά του. Ήταν σίγουρα αναστατωμένος για την αλλαγή του τρόπου ζωής. Δεν ήταν ότι του έλειπε η τηλεόραση γιατί δεν ήταν ψώνιο. Ήταν αντιστάρ ο Γιώργος, ήταν απλός άνθρωπος».

Λιάγκας για Παπαδάκη: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιώργος δεν είναι μαζί μας»

«Πολλές φορές αυτή η δουλειά μας τρώει, είναι δύσκολο να κρίνεσαι καθημερινά. Παρότι πολλές φορές η πορεία σε καταξιώνει, είχε περάσει στο πάνθεον και δεν κρινόταν από την τηλεόραση και τα νούμερα τηλεθέασης.

Όταν κάποια στιγμή η εκπομπή του είχε πέσει, στεναχωριόταν. Το πολεμούσε, το πονούσε, τσαντιζόταν, αγχωνόταν, έδινε κατευθύνσεις, το έψαχνε. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά ήταν η στεναχώρια που οδήγησε σε έναν γρήγορο θάνατο λίγους μήνες μετά το τέλος της μεγάλης τηλεοπτικής του καριέρας.

Αυτή η δουλειά έχει τόση αδρεναλίνη πο σε παθιάζει και που στα παραμερίζει όλα, ακόμα και πόνους. Ίσως του Γιώργου να του έλειψε - όχι η εκπομπή - αλλά η αδρεναλίνη της δουλειάς και είναι αυτό που λέμε μετά, να κατέπεσε.

Ήταν πολύ νέος και θέλω να συλλυπηθώ την οικογένειά του, τη γυναίκα του που λάτρευε, τα παιδιά του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιώργος δεν είναι μαζί μας. Το λέω σαν να μιλάω για κάποιον μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ που έφυγε.