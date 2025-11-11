Λιάγκας: Με έπαιρναν τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι και μου έλεγαν "μάθαμε ότι έχεις σχέση με άντρα"»

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε σήμερα (11/11) με τους συνεργάτες του στο Πρωινό την κοινή εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου και του Δημήτρη Αλεξάνδρου μαζί με τον 2,5 ετών γιο του, Πάρη και ο παρουσιαστής του Πρωινού αναφέρθηκε στη φημολογούμενη σχέση τους, αλλά και στο πότε είναι σε θέση τα παιδιά χωρισμένων γονιών να δεχθούν μια νέα σχέση του γονιού τους.

Μάλιστα, θυμήθηκε την εποχή που είχε χωρίσει και εκείνος από τη Φαίη Σκορδά και επειδή δεν ήταν γνωστό τίποτα για την προσωπική του ζωή, δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν αν είχε σχέση με άντρα.

«Ακούστε τώρα, για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Υπάρχει μία φήμη ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου, εγώ δεν ξέρω κάτι. Στον βαθμό που οι ίδιοι δεν επιθυμούν να το επικοινωνήσουν, εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε τη δικιά τους επιθυμία.

Θεωρώ ότι δεν είναι κακό πάντως. Όμως αν το κάνουν για το παιδί τους, εκείνο είναι πολύ μικρό. Δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τη σχέση της μαμάς που έχει φανερώσει τον σύντροφό της, ούτε την πιθανή σχέση του μπαμπά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Να σας πω κάτι από προσωπική εμπειρία; Τα έχω βιώσει αυτά που συζητάμε ως χωρισμένος γονιός. Το θέμα του καλού γονιού είναι το πώς και πότε τα παιδιά που τραβάνε ένα τεράστιο ζόρι με τον χωρισμό των γονιών και σοκάρονται, είναι σε θέση να καταλάβουν ότι και ο μπαμπάς και η μαμά έχουν μία άλλη σχέση.

Δεν είναι μοναχοί, είναι ανθρώπινο. Ένα παιδί μηνών δεν μπορεί να σοκαριστεί γιατί δεν έχει αντίληψη, όπως ένα παιδί μετά τα 10», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής του «Πρωινού».

«Κι εγώ για πάρα πολλά χρόνια αρνιόμουν ότι μπορεί να έχω μία σύντροφο. Νόμιζαν όλοι ότι είμαι μοναχός. Εδώ με έπαιρναν τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι και μου έλεγαν "μάθαμε ότι έχεις σχέση με άντρα", δεν έχει να κάνει. Δεν τον έβρισα.

Στην αγένεια και στη βλακεία τόσα χρόνια που κάνω τη δουλειά αυτή, έχω πάθει ανοσία. Κράτησα πολλά χρόνια την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα.

Και τώρα δεν την εκθέτω την προσωπική μου ζωή, αλλά δεν κρύβομαι. Τι να κάνω; Να μπω σε ένα λαγούμι;

Για πολλά χρόνια κρυβόμουν, γιατί θεωρούσα ότι οι δικοί μου άνθρωποι ήταν σε μία ηλικία που δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.