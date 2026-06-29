Λιάγκας: «Τον είχα σαν αδερφό και μου έφαγε πάνω από 350.000 ευρώ - Στο δικαστήριο τον έφτυσα»

Ο Γιώργος Λιάγκας νωρίτερα σήμερα (29/6) στο Πρωινό, με αφορμή τη δικαστική διαμάχη του Μάρκου Σεφερλή, αναφέρθηκε στην απάτη που του είχε στήσει στο παρελθόν ένας αδερφικός του φίλος, ο οποίος του «έφαγε» πάνω από 350.000 ευρώ και τον κατηγόρησε στη συνέχεια ότι είναι ψεύτης.

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«Ακούστε να δείτε πόσο τον καταλαβαίνω. Εγώ στο παρελθόν είχα μια αντίστοιχη περίπτωση. Ήταν ένας άνθρωπος που τον είχα σαν αδερφό μου, τον φιλοξενούσα στο σπίτι μου, διακοπές μαζί, έβγαινα έξω τον έπαιρνα μαζί...

Ο άνθρωπος είχε σπουδάσει στο οικονομικό πανεπιστήμιο και ήταν χρηματιστής. Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Αυτό που με πείραξε περισσότερο είναι πως όταν κατάλαβα ότι με έκλεψε, μέχρι να του κάνω τη μήνυση εγώ, πήγε και μου έκανε και αυτός… Ότι εγώ το έστησα όλο αυτό, ότι ήταν ψέμματα, ότι εγώ είπα από το μυαλό μου ότι με έκλεψε, γιατί τα λεφτά δεν ήταν δικά μου, τα είχα δανειστεί, τα έχασα και είπα ψέματα.

Και κερατάς και δαρμένος! Πήγα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι δεν έστησα εγώ τη σκευωρία. Στο πλευρό του ήρθε και η χρηματιστηριακή εταιρεία και λέει το ίδιο, ότι δεν ήταν δικά μου τα λεφτά και ότι το έβγαλα από το μυαλό μου. Δικαιώθηκα απόλυτα!», πρόσθεσε στη συνέχεια ο γνωστός παρουσιαστής.

«Η Δικαιοσύνη και οι Αρχές, όταν θέλουν, λειτουργούν. Είχε κλέψει τους κωδικούς μου και έπαιζε σαν να είμαι εγώ. Απίστευτο σκάνδαλο.

Όταν βρεθήκαμε στις αίθουσες, τον έφτυσα μια μέρα. Όταν ο άλλος έρχεται στα μούτρα σου, σου έχει φάει 350.000 και σε λέει και ψεύτη, τον έφτυσα. Και σε πληροφορώ ότι δεν με έβγαλαν κι έξω από την αίθουσα γιατί κατανόησαν τι γίνεται.

Βρεθήκαμε στο δικηγορικό γραφείο όταν ήταν να δοθούν κάποια λεφτά. Μετά από χρόνια μου ζήτησε συγγνώμη. Τον καταλαβαίνω τον Σεφερλή», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.