Με χειροφίλημα υποδέχθηκε ο Χιώτης την Κοσιώνη στο Καλημέρα Ελλάδα: «Τι gentleman»

Χθες η Σία Κοσιώνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ως βασική σχολιάστρια και σήμερα (8/9) το πρωί εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη.

Μάλιστα, ο δεύτερος την υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής με ένα χειροφίλημα, όπως ακριβώς την είχε αποχαιρετήσει πριν μερικούς μήνες στον ΣΚΑΪ στην τελευταία της εμφάνιση ως παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

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«Καλωσορίζουμε στο στούντιο, αλλά περίμενε, να το πιάσω από εκεί που το άφησα. Μου επιτρέπεις; Καλώς ορίσατε, κυρία μου», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Χιώτης με τον δημοσιογράφο να σηκώνεται και να καλωσορίζει με χειροφίλημα τη Σία Κοσιώνη στην ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Καλά, θα τρελαθώ! Τι gentleman. Έτσι με αποχαιρέτησε στον ΣΚΑΪ, έτσι με υποδέχεται στον ΑΝΤ1. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου», είπε με τη σειρά της η δημοσιογράφος, ενώ και ο Άκης Παυλόπουλος σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε να τη φιλήσει.

Όταν ο Χιώτης τη ρώτησε αν έχει ξαναπάει σε τόσο πρωινή εκπομπή, η Σία Κοσιώνη απάντησε:

«Μεγάλη η χάρη σας, Βασίλη μου και Άκη μου! Όπως ξέρουν οι άνθρωποι που με γνωρίζουν καλά, όταν αγαπάω, δίνομαι. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, μεγάλη η χάρη σας.

Σας αγαπώ και γι’ αυτό ξύπνησα τόσο πρωί. Φτιάχτηκα, βάφτηκα και εμφανίστηκα».

Σε ερώτηση του Άκη Παυλόπουλου για το αν έχει σκεφτεί να παρουσιάσει ποτέ πρωινή εκπομπή, η Σία Κοσιώνη απάντησε:

«Όχι, είμαι νυχτερινός τύπος. Είμαι του νυχτοκάματου, όπως ξέρετε, αν και και όσο πάει έρχεται και νωρίτερα. Μ’ αρέσει αυτό».