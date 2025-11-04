Real View: Μια βιαστική και μίζερη αντιγραφή μιας θρυλικής αμερικανικής εκπομπής

Μια από τις διασημότερες εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης είναι το «The View», το πρωινό τοκ σόου του ABC, που πλέον βρίσκεται στον 29ο κύκλο του, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 6.000 επεισόδια και 28 χρόνια στον αέρα. Το φορμάτ εστιάζει στην ανταλλαγή απόψεων γυναικών από διαφορετικούς χώρους γύρω από τα hot topics της συνολικής επικαιρότητας (πολιτική, περιβάλλον, ψυχαγωγία, celebrities).

Στο πέρασμα των χρόνων, η εκπομπή άγγιξε τα όρια του θρύλου. Από το πάνελ των ισότιμων παρουσιαστριών της, πέρασαν ονόματα όπως της Γούπι Γκόλντμπεργκ -που συνεχίζει- και της Ρόζι Ο’ Ντόνελ, ενώ μεταξύ των καλεσμένων της βρέθηκε και ο ίδιος ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα (τον Ιούλιο του 2010) σε ένα επεισόδιο, που έκανε ρεκόρ τηλεθέασης με 6,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Αυτά είναι συνοπτικά κάποια από τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν ένα βραβευμένο -με πάνω από 30 Emmy- τηλεοπτικό τοκ σόου, που έχει χαρακτηριστεί από τους New York Times ως «το πιο σημαντικό τηλεοπτικό πρόγραμμα στην Αμερική». Πάμε τώρα στα δικά μας, στην πολυσυζητημένη νέα βραδινή εκπομπή του Open, που μόλις έκανε πρεμιέρα, με τις Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη και τίτλο «Real View» -τρομάρα μας.

Οκ, δεν είναι πρωτοφανές το να παίρνουμε στην Ελλάδα ένα ξένο φορμάτ -με ή χωρίς άδεια- και να το προσαρμόζουμε στα μέτρα μας. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως η εξόφθαλμη αντιγραφή ξεκινά από τον τίτλο και το φορμάτ και φτάνει μέχρι το σκηνικό, το logo, το τραπέζι, το ίδιο στήσιμο, την ολόιδια

έναρξη -όλα στο πολύ πιο μίζερο.

Κωμικές ομοιότητες, τραγικές διαφορές

Το αμερικανικό «The View» έχει ένα τεράστιο σκηνικό, με ένα μεγάλο τραπέζι μπροστά από ένα τεράστιο video wall, ζωντανό κοινό στο στούντιο κι ένα σαλονάκι με δύο καναπέδες για τους καλεσμένους. Στο “Real View” όλα είναι κωμικοτραγικά και πολύ πιο κακομοίρικα ίδια. Το πολύ μικρότερο πλατό χωράει μόνο ένα -ίδιου σχήματος και χρώματος- τραπέζι και θέσεις για καμιά 20αριά φιλότιμα μέλη ενός μάλλον νυσταγμένου ζωντανού κοινού -που αποτελείται κυρίως από συγγενείς και φίλους.

Η κριτική για τη νέα εκπομπή του Open, θα μπορούσε να είναι διαφορετική, αν δεν ήταν τόσο χτυπητή η προσπάθεια αντιγραφής, όχι μόνο ενός ξένου concept -ΟΚ, όλοι έχουμε μάθει πια ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση, τουλάχιστον στην τηλεόραση- αλλά μιας μεγάλης και θρυλικής παραγωγής (ξεκινώντας από το φορμάτ, το σκηνικό και το logo της μέχρι και τα σπικάζ και τη ροή της) με πολύ πιο πενιχρά μέσα. Η σύγκριση αναπόφευκτη και σίγουρα δεν ευνοεί το -υπερφιλόδοξου τίτλου- «Real View», αλλά το απλώς real.

Οι ομοιότητες ξεκινούν από την έναρξη, που στο αμερικανικό γίνεται με ένα voice over από τη μια παρουσιάστρια, η οποία δίνει συνοπτικά τα hot topics της ημέρας -με εικόνες και βίντεο. Στο τέλος του, οι παρουσιάστριες μπαίνουν στο πλατό, το κοινό χειροκροτά με ενθουσιασμό και η εκπομπή αρχίζει. Έτσι ακριβώς, έγινε και στο ελληνικό. Η μόνη διαφορά φάνηκε στο χειροκρότημα.

Τα ελληνικά «hot topics»

Στο ξεκίνημα της πρεμιέρας, η Σοφία Μουτίδου έκανε τις συστάσεις της νέας εκπομπής, ως ένα τοκ σόου ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων «για τα πιο hot από όσα συμβαίνουν γύρω μας». Άλλη μια ακριβής και εξόφθαλμη αντιγραφή του «hot topics», που έχει καθιερώσει το «The View». Μόνο που τα hot topics του αμερικανικού είναι το πολιτικό μέλλον του Τραμπ, μια συνέντευξη του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για το ρόλο του ως Μπρους Σπρίγκστιν και οι δηλώσεις της Κιμ Καρντάσιαν για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι.

Εδώ στη συζήτηση μπήκε η Κιμ Καρντάσιαν, όχι όμως για τα νέα της τηλεοπτικά σχέδια, αλλά για το τριχωτό στρινγκ που λάνσαρε. Η θεματολογία της ελληνικής εκδοχής κινήθηκε κατά το ήμισυ σε θέματα όπως η χιλιοπαιγμένη επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα μπουζούκια, το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο και η πιθανότητα να κάνει η Μαρία Καρυστιανού δικό της κόμμα και κατά το υπόλοιπο σε ευρέως ενδιαφέροντος ζητήματα όπως η «δασκάλα με το δερμάτινο παντελόνι ανάβει φωτιές», «μάχη για τα εσώρουχα – η νυν πολεμά την πρώην», η δήλωση του Δημήτρη Αλεξάνδρου «μου τη σπάνε οι μικρούλες που προσπαθούν να αντιγράψουν την Τούνη» και η απάντηση της Δάφνης Καραβοκύρη για τον Στιβ Μιλάτο. (Hot είπατε ή όσο πιο αδιάφορα γίνεται;)

Βιαστική περιήγηση σε αδιάφορα θέματα

Αν προσπεράσουμε και τη θεματολογία, ξεχάσουμε το real «The View» και δούμε τη νέα παραγωγή ως μια αγνή και τίμια προσπάθεια να φέρει τη γυναικεία άποψη στο προσκήνιο κι εδώ υπήρξαν σοβαρές αδυναμίες. Η Σοφία Μουτίδου στο ρόλο της «διαχειρίστριας» -που κάθε φορά θα κρατά και άλλη- ήταν η πιο ξεκάθαρη φωνή γνώμης της παρέας, όμως αυτό που χαρακτήρισε την πρεμιέρα ήταν η βιασύνη. Βιασύνη να μιλήσουν, να ακούσουν το κοντρόλ και να περάσουν στο επόμενο. Στην πλειοψηφία τους αδιάφορα θέματα έρχονταν και έφευγαν, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικά ούτε συμφωνία, ούτε διαφωνία. Απλώς η κάθε παρουσιάστρια έλεγε τα δικά της - συχνά μιλούσαν για κάτι διαφορετικό- σαν να τα έχει προβάρει από πριν και επί της ουσίας ανταλλαγή απόψεων δεν επετεύχθη. Και μείναμε με το παράπονο. Τι στ’ αλήθεια λένε οι γυναίκες σήμερα για το τριχωτό στρινγκ της Καρντάσιαν και για το δερμάτινο παντελόνι, μιας δασκάλας, κάπου, κάποτε στη Γη;

Βεβαίως, πρεμιέρα ήταν, ας είμαστε επιεικείς. Οι τέσσερις κυρίες της εκπομπής είναι γυναίκες που έχουν λόγο και άποψη και το concept τέσσερις γυναίκες από διαφορετικές γενιές συζητούν για πραγματικά hot θέματα, θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον, σε μια παραγωγή, που θα είχε στηθεί επάνω τους και όχι σε μια απροκάλυπτη, κακή αντιγραφή, που προσπαθεί με φτηνά τεχνάσματα να μοιάσει σε κάτι που δεν μπορεί να φτάσει.