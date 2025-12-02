Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ το επεισόδιο 17 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο συνεχίστηκε χθες Δευτέρα (1/12) με το επεισόδιο 17, το οποίο χτύπησε διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση στην prime time με μέσο όρο 18,5% στο δυναμικό κοινό και 19,9% στο γενικό σύνολο.

Στο 17ο επεισόδιο η Αρετή ευχαριστεί τον Οδυσσέα που τη βοήθησε να βρει τον Πετράκη, ενώ ο Σταύρος ακούει με έκπληξη την πρόταση μιας αντίπαλης εταιρείας που αφορά στο πρόσωπο της Αρετής.

Η επίσκεψη του εκπρόσωπου του συλλέκτη στην γκαλερί αναστατώνει τον Πωλ και την Αννέζα όσο η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να μπει μέσα στην ERGAN, κάτι που φέρνει την σχέση της με την Ελένη στα άκρα.

Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση στην Αρετή να φέρει το παιδί στο κτήμα, για να δει από κοντά τα άλογα, ενώ η αντίδραση του Πετράκη όταν τους βλέπει να περνάνε όμορφα μαζί, προβληματίζει και τους δυο.

Εάν χάσατε το επεισόδιο 17, μπορείτε να το δείτε εδώ στο Web TV του Mega.

Μια Νύχτα Μόνο: Οι συντελεστές της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega