Μία Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 13, 14, 15 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega, «Μια Νύχτα Μόνο», με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο, συνεχίστηκε αυτή την εβδομάδα με τρία νέα επεισόδια, 13 - 14 - 15, τα οποία προβλήθηκαν από Κυριακή (23/11) έως Τρίτη (25/11) και χάρισαν υψηλή τηλεθέαση στον σταθμό.

Να σημειωθεί ότι η σειρά έχει ολοένα ανοδική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης αφήνοντας πίσω της πολλές φορές τα προγράμματα στα απέναντι κανάλια και χαρίζοντας την πρωτιά στο Mega.

Αναμφίβολα ένα από τα ατού της σειράς είναι η χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, κάτι που είχε φανεί ήδη από την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στον Σασμό του Alpha.

Στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας, είδαμε - μεταξύ άλλων - τους Οδυσσέα και Σταύρο να συνειδητοποιούν ότι και οι δύο ενδιαφέρονται για την Αρετή, αλλά και να συναντούν για πρώτη φορά τον γιο της, Πετράκη, ο οποίος έδειξε να έχει μια συμπάθεια στον Σταύρο.

Το πάρτυ της ERGAN έγινε η αφορμή για να ζηλέψει και η Ελένη, η οποία ενδιαφέρεται για τον Σταύρο και να ξεσπάσει στην Αρετή.

Την ίδια στιγμή ο Νταγιάννος αποφάσισε να αλλάξει στάση απέναντι στην Αρετή όταν έμαθε σε ποια εταιρεία εργάζεται, αποβλέποντας πάντα σε προσωπικό του όφελος, ενώ η Άσπα έφερε στον κόσμο το παιδί της.

Βέβαια, το highlight και των τριών επεισοδίων ήταν η ερωτική εξομολόγηση και η απρόσμενη πρόταση γάμου του Οδυσσέα στην Αρετή στο χθεσινό επεισόδιο.

Εάν χάσατε κάποιο από τα επεισόδια 13 - 14 - 15, μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 13

Η Κατερίνη επισκέπτεται την ERGAN για να βεβαιωθεί ότι η γιορτή της εταιρείας θα ανακτήσει την χαμένη της αίγλη, κάνοντας πρόταση στην Αρετή, να γίνει μέλος του ΔΣ του φιλανθρωπικού Ιδρύματος για παιδιά με καρκίνο.

Ο Οδυσσέας γνωρίζει για πρώτη φορά από κοντά τον Πετράκη, ενώ γίνεται πλέον ξεκάθαρο ανάμεσα σε εκείνον και τον Σταύρο, ότι ενδιαφέρονται και οι δύο για την καρδιά της Αρετής. Ο Πετράκης δείχνει πιο άνετος με τον Σταύρο, γεγονός που πληγώνει τον Οδυσσέα, αν και προσπαθεί να μην το δείξει.

Ο Νταγιάννος ξεδιπλώνει το σχέδιο του στον Σάββα, για το πώς θα εκμεταλλευτούν τη θέση της Αρετής στην κατασκευαστική και ο Πωλ αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τις προθέσεις του σε σχέση με την εταιρεία.

Η Άσπα απαιτεί από τον Άλκη να φύγει από το σπίτι, γιατί η απερίσκεπτη συμπεριφορά και τα ξενύχτια του δεν αρμόζουν στην οικογένεια. Δεν γνωρίζει όμως, πως ο Άλκης έχει ως «σύμμαχο» πλέον τον Σάββα, τον οποίο εκβιάζει.

Η Ελένη ταράζεται από την απρόσμενη εμφάνιση της αδελφής της, Μιρέλλας. Ο Σάββας περνάει τη νύχτα του με την Μίνα, ενώ σπάνε τα νερά της Άσπας.

Την ίδια νύχτα είναι το πάρτι της ERGAN κι ενώ η Αρετή δεν έχει σκοπό να παρευρεθεί, η Ελένη της τηλεφωνεί απελπισμένη ότι τη χρειάζεται.

Για να δείτε το επεισόδιο 13, το οποίο προβλήθηκε την Κυριακή (23/11), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 14

Το πάρτι της εταιρείας γίνεται η ιδανική αφορμή, για να επιχειρήσει ο Σταύρος να έρθει πιο κοντά με την Αρετή. Ο χορός τους, όμως, θα ξυπνήσει τη ζήλια του Οδυσσέα και της Ελένης, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα διαταράξει όχι μόνο τη σχέση του Σταύρου με τον Οδυσσέα, αλλά και τη φιλία της Ελένης με την Αρετή.

Την ίδια στιγμή, η Άσπα μεταφέρεται εσπευσμένα στην αίθουσα τοκετού, αναζητώντας τον άντρα της, ο οποίος όμως είχε αποκοιμηθεί στο διαμέρισμα της Μίνας.

Ο Άλκης καλείται να τον καλύψει, ενώ η Μίνα σοκαρισμένη ανακαλύπτει, πως τόσο καιρό ο Σάββας της έκρυβε την εγκυμοσύνη της γυναίκας του και την άφηνε να ελπίζει, πως θα την αφήσει για χάρη της.

Παράλληλα, ο Νταγιάννος καταστρώνει το σχέδιο για ένα μεγάλο επαγγελματικό χτύπημα, την ώρα που ο μικρός Πετράκης εκφράζει για πρώτη φορά την επιθυμία να γνωρίσει τον παππού του.

Από την άλλη, ο Οδυσσέας, μετά από αφόρητη συναισθηματική πίεση, παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Για να δείτε το επεισόδιο 14, το οποίο προβλήθηκε τη Δευτέρα (24/11), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 15

Η Ελένη ζητάει συγγνώμη από την Αρετή για τη συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τη Μιρέλλα και να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους.

Ο Σάββας ανησυχεί, βλέποντας την αποστασιοποιημένη στάση της Άσπας σε σχέση με το νεογέννητο και μένει άφωνος όταν μαθαίνει από τον Νταγιάννο για το ποσοστό της ERGAN που είναι προς πώληση.

Το δώρο του Σταύρου προς την Αρετή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην εταιρεία, ενώ η Αρετή συγκινείται από τον χείμαρρο των συναισθημάτων του Οδυσσέα, όταν της ανοίγει την καρδιά του σε μία τελείως απρόσμενη πρόταση γάμου.

Για να δείτε το επεισόδιο 15, το οποίο προβλήθηκε χθες (25/11), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Το τρέιλερ του Mega για το επεισόδιο 16

Το επόμενο νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο» θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή 30/11 στις 21.00 στο Mega.

Το τρέιλερ του επεισοδίου είναι ήδη στον αέρα και μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.