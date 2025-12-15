Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ το επεισόδιο 22 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο συνεχίστηκε χθες Κυριακή (14/12) με το επεισόδιο 22, το οποίο από πλευράς τηλεθέασης βρέθηκε βρέθηκε στη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό με 13,7% και σε απόσταση αναπνοής από το «IQ 160» που κέρδισε την πρωτιά με 13,9%, ενώ στο γενικό σύνολο πήρε άνετη πρωτιά με 19,7%.

Στο επεισόδιο 22 ο χτύπημα στην Αρετή τρομοκρατεί τους πάντες και κάνει τον Οδυσσέα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του.

Κι ενώ η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, η Ελένη φαίνεται πως γίνεται ο επόμενος στόχος. Ο Οδυσσέας, σε συνεργασία με τον Σταύρο, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, φέρνοντας την Αρετή και την οικογένεια της στο εξοχικό του, την ίδια ώρα που η Μιρέλλα με τον Πωλ παραδίδονται σε μια δυνατή έλξη.

Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αισιοδοξία, καθώς η Άσπα δείχνει να συνέρχεται και να ξαναβρίσκει τον εαυτό της, μέχρι που μια αποκάλυψη φέρνει τα πάνω-κάτω.

Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πιο κοντά παρά ποτέ, ενώ ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια, που θα τον λυγίσει.

Εάν χάσατε το επεισόδιο 22, μπορείτε να το δείτε εδώ στο Web TV του Mega.

Διαβάστε επίσης - Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 19, 20, 21 της σειράς του Mega

Μια Νύχτα Μόνο: Οι συντελεστές της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Ολόκληρο το τραγούδι της σειράς του Mega στην πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega