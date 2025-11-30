Μία Νύχτα Μόνο: Η Αρετή στην αγκαλιά του Οδυσσέα - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Κυριακή (30/11)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται σήμερα Κυριακή (30/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 16ο επεισόδιο ο Σταύρος, μετά την ανακοίνωση του Οδυσσέα ότι έκανε πρόταση γάμου στην Αρετή, γίνεται ράκος και τον προειδοποιεί, πως αν εκείνη αρνηθεί, θα τη διεκδικήσει με κάθε τρόπο.

Εν τω μεταξύ, ο Νταγιάννος, πάνω από τον τάφο του γιου του, θα αντικρίσει για πρώτη φορά τον εγγονό του και θα λυγίσει, ζητώντας συγχώρεση από την Αρετή, που θα του δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο.

Από την άλλη, η Άσπα αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί τη νεογέννητη κόρη της.

Παράλληλα, η επαγγελματική πρόταση του Σταύρου στην Αρετή θα είναι ένα ακόμα χαστούκι για την Ελένη, που θα τη ρίξει στα τάρταρα.

Και τέλος, η εξαφάνιση της Τάνιας και του Πετράκη θα ρίξει την Αρετή στην αγκαλιά του Οδυσσέα.

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 16

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής