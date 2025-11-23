Μία Νύχτα Μόνο: Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο απόψε Κυριακή (23/11) στο Mega

Η νέα σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, επιστρέφει σήμερα Κυριακή (23/11) στις 21.00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 13ο επεισόδιο η Κατερίνη επισκέπτεται την ERGAN για να βεβαιωθεί ότι η γιορτή της εταιρείας θα ανακτήσει την χαμένη της αίγλη, κάνοντας πρόταση στην Αρετή, να γίνει μέλος του ΔΣ του φιλανθρωπικού Ιδρύματος για παιδιά με καρκίνο.

Ο Οδυσσέας γνωρίζει για πρώτη φορά από κοντά τον Πετράκη, ενώ γίνεται πλέον ξεκάθαρο ανάμεσα σε εκείνον και τον Σταύρο, ότι ενδιαφέρονται και οι δύο για την καρδιά της Αρετής. Ο Πετράκης δείχνει πιο άνετος με τον Σταύρο, γεγονός που πληγώνει τον Οδυσσέα, αν και προσπαθεί να μην το δείξει.

Ο Νταγιάννος ξεδιπλώνει το σχέδιο του στον Σάββα, για το πώς θα εκμεταλλευτούν τη θέση της Αρετής στην κατασκευαστική και ο Πωλ αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τις προθέσεις του σε σχέση με την εταιρεία.

Η Άσπα απαιτεί από τον Άλκη να φύγει από το σπίτι, γιατί η απερίσκεπτη συμπεριφορά και τα ξενύχτια του δεν αρμόζουν στην οικογένεια. Δεν γνωρίζει όμως, πως ο Άλκης έχει ως «σύμμαχο» πλέον τον Σάββα, τον οποίο εκβιάζει.

Η Ελένη ταράζεται από την απρόσμενη εμφάνιση της αδελφής της, Μιρέλλας. Ο Σάββας περνάει τη νύχτα του με την Μίνα, ενώ σπάνε τα νερά της Άσπας.

Την ίδια νύχτα είναι το πάρτι της ERGAN κι ενώ η Αρετή δεν έχει σκοπό να παρευρεθεί, η Ελένη της τηλεφωνεί απελπισμένη ότι τη χρειάζεται.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε το τρέιλερ για το επεισόδιο 13

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega