Μιχάλης Ρακιντζής: «Η τύχη με μαστίγωσε στη Eurovision - Μιλούσε ο κάθε πικραμένος»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής ήταν καλεσμένος χθες (11/5) στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη, «Με τον Ρένο» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 και για το εχθρικό κλίμα που αντιμετώπισε όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά και στη Λετονία όπου πραγματοποιήθηκε εκείνη τη χρονιά ο μουσικός διαγωνισμός.

«Η τύχη με μαστίγωσε στη Eurovision. Ό,τι έκανα μου το γύρισε πίσω. Εδώ, ο τίτλος είναι "δεν ήξερες, δεν ρώταγες;". Η Eurovision είναι ένα πολύ συγκεκριμένο concept που πρέπει να είσαι ενημερωμένος πριν πας.

Την είχα παρακολουθήσει όπως όλοι μας, αλλά το να ένα τηλεοπτικό προϊόν μια στο τόσο δεν σημαίνει ότι ξέρεις τι ακριβώς γίνεται.

Μέσα σε 12 ώρες δήλωσα συμμετοχή, έγραψα το κομμάτι και το έδωσα. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Από μία άτυχη στιγμή ενός τύπου που ήταν στην κονσόλα που κόβεται ο ήχος, αρχίζει μια φοβερή ιστορία με το playback, το γνωστό playback»., είπε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Και ξαφνικά είδα συναδέλφους που λέγαμε ένα γεια ή και με κάποιους από αυτούς που είχαμε πιει κι ένα ποτό έξω και είχαμε μιλήσει ή και να έχουν έρθει και στο σπίτι μου, να βγαίνουν και να μου επιτίθενται στις τηλεοράσεις σφοδρότατα, ότι δεν έπρεπε να κερδίσω εγώ, με δυο λόγια ότι είχα στήσει τον διαγωνισμό.

Έβγαινε και μιλούσε ο κάθε πικραμένος και η κάθε πικραμένη. Είχε την πλάκα του, δεν μπορώ να πω. Και φτάνουμε μετά από όλους αυτούς τους μήνες καθημερινού θαψίματος, φτάνω στη Eurovision εκεί και βρίσκω ένα εχθρικό κλίμα.

Αυτοί, μέσα από τα φαν κλαμπ, έχουν διαύλους επικοινωνίας, τα ξέρουν όλα. Εν τω μεταξύ φορούσαμε και εμείς εκείνα τα φοβιστικά ρούχα, ήταν όλο κάπως....», είπε στη συνέχεια ο Μιχάλης Ρακιντζής.