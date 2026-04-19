Η σειρά «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» άρχισε να μεταδίδεται στην Ελλάδα από το 1975 και έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία μεταφέροντας την καθημερινότητα και τις περιπέτειες της οικογένειας Ίνγκαλς.

9 κύκλοι και 212 επεισόδια μέσα στα οποία είδαμε τους μικρούς πρωταγωνιστές να μεγαλώνουν και ταυτιστήκαμε με τις αγωνίες τους, γελάσαμε με τις αδέξιες συμπεριφορές τους, θυμώσαμε με τις αδικίες και χαμογελάσαμε με τις αγκαλιές γεμάτες αγάπη.

Μισό αιώνα μετά, το Netflix αποφάσισε το reboot της και κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 2026 εκδοχής που θα προβληθεί από τις 9 Ιουλίου.

Τα συναισθήματα ανάμεικτα στους φαν και βλέποντας το νέο καστ αναπολήσαμε το παλιό και ψάξαμε να διαβάσουμε για τους πρωταγωνιστές του 1974.

Ενώ μερικοί από τους αστέρες της είχαν μακρά καριέρα στο Χόλιγουντ μετά το τέλος της σειράς, άλλοι επέστρεψαν στις θεατρικές τους ρίζες ή εγκατέλειψαν εντελώς τη σόουμπιζ. Φυσικά, μισό αιώνα μετά μόνο οι νεότεροι παραμένουν σήμερα στη ζωή.

Μάικλ Λάντον - Ο πατέρας, Τσαρλς Ίνγκαλς

Όταν ο Μάικλ Λάντον μπήκε στο καστ της σειράς ήταν ήδη ένα πολύ σταρ με αξιοσημείωτους ρόλους στα «I Was a Teenage Werewolf» και «Bonanza». Μάλιστα ο Λάντον εκτός από ηθοποιός στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ήταν και στους σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς της.

Μετά το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» έπαιξε στην ταινία Highway to Heaven στην οποία ήταν και εκτελεστικός παραγωγός και υποδύθηκε έναν άγγελο που στάλθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους στη Γη. Η σειρά διήρκεσε πέντε σεζόν και επανένωσε τον Λάντον με γνωστά πρόσωπα από το «Μικρό Σπίτι» , όπως οι Βίκτορ Φρεντς, Ρίτσαρντ Μπουλ, Μάθιου Λαμπιορτό και Σάνεν Ντόχερτι .

Τον Απρίλιο του 1991, ο Λάντον ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος και παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του ότι «Ο θάνατος θα πρέπει να δώσει πολλή μάχη για να με πάρει», πέθανε την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους σε ηλικία 54 ετών.

Είχε παντρευτεί τρεις φορές είχε αποκτήσει εννέα παιδιά. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Ντόντι Λέβι-Φρέιζερ το 1956 και απέκτησαν δύο παιδιά: τον Μαρκ και τον Τζος. Χώρισαν το 1962. Στη συνέχεια, ο Λάντον παντρεύτηκε τη Μάρτζορι Λιν Νόε το 1963 και απέκτησε πέντε παιδιά: τη Σέριλ, τη Λέσλι, τον Μάικλ Τζούνιορ, τη Σόνα και τον Κρίστοφερ. Χώρισαν το 1982. Το 1983, ο Λάντον παντρεύτηκε την Σίντι Κλερίκο, μακιγιέρ στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», και απέκτησαν δύο ακόμη παιδιά: την Τζένιφερ και τον Σον.

Μελίσα Γκίλμπερτ - Η μικρή Λόρα Ίνγκαλς

Όταν ξεκίνησε γυρίσματα για τη σειρά η Μελίσα Γκίλμπερτ ήταν μόλις 9 ετών και πρωταγωνίστησε στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» για 10 χρόνια. Η ηθοποιός έχει χαρακτηρίσει τη συμμετοχή της στη σειρά «ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής της» και τους συντελεστές της «δεύτερη οικογένεια».

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη σειρά εμφανίστηκε επίσης σε δύο τηλεοπτικές ταινίες: The Miracle Worker το 1979 και The Diary of Anne Frank το 1980.

Το 1985, σε ηλικία 21 ετών, έγινε η νεότερη ηθοποιός που έλαβε ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί σε πάνω από 40 ταινίες.

Από το 2001 έως το 2005, διετέλεσε πρόεδρος του Screen Actors Guild (SAG), η τρίτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των Prairie Tale το 2009, My Prairie Cookbook το 2014 και Back to the Prairie: A Home Remade, A Life Rediscovered το 2022 .

Η Γκίλμπερτ ήταν παντρεμένη με τον Μπο Μπρίνκμαν από το 1988 έως το 1994 και απέκτησε τον πρώτο της γιο, Ντακότα, το 1989. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τον Μπρους Μπόξλαϊτνερ το 1995 και ο δεύτερος γιο της, Μάικλ, πήρε το όνομά του από τον Λάντον. Ωστόσο, χώρισαν το 2011. Το 2013, παντρεύτηκε τον Τίμοθι Μπάσφιλντ και μετακόμισε από το Χόλιγουντ στο Μίσιγκαν και αργότερα στα Κάτσκιλς στη Νέα Υόρκη. Είναι επίσης συνιδρύτρια της Modern Prairie , μιας εταιρείας lifestyle για μεγαλύτερες γυναίκες.

Κάρεν Γκρασλ - Η μητέρα, Καρολάιν Ίνγκαλς

Πριν γίνει η φροντιστική μητέρα της οικογένειας Ίνγκαλς, η Κάρεν Γκρασλ ήταν μια επιτυχημένη ηθοποιός του θεάτρου. Έφυγε από «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» έναν χρόνο πριν τελειώσει η σειρά. Στα απομνημονεύματά της το 2021 περιέγραφε πως η σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον είχε τα πάνω και τα κάτω της.

«Όταν μπήκα στο πιλοτικό επεισόδιο, ήταν εξαιρετικά ευγενικός και ευαίσθητος και ένας καλός σκηνοθέτης και μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να βρω τα βήματά μου επειδή [η τηλεόραση] ήταν ένα νέο μέσο για μένα», είχε πει στο People.

«Οπότε πρέπει να πω ότι ξεκίνησε πολύ, πολύ καλά. Δεν παρέμεινε σπουδαίο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην ένταση που αυξήθηκε αφότου ζήτησε αύξηση μισθού για τη 2η σεζόν. Αργότερα, επανασυνδέθηκε με τον Λάντον και τα ξαναβρήκαν πριν πεθάνει το 1991. «Ο Μάικ κι εγώ τελειώσαμε με μια θετική νότα και ήμουν τόσο, τόσο χαρούμενη γι' αυτό», είπε.

Αφού ηγήθηκε μιας θεατρικής ομάδας στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, εντάχθηκε στο Θέατρο Ηθοποιών του Λούισβιλ στο Κεντάκι. Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Murder, το She Wrote και το Hotel και έπαιξε την κυρία Σάδερλαντ στην ταινία του 1994 Wyatt Earp .

Το 2021, δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της με τίτλο Bright Lights, Prairie Dust, καταγράφοντας τη ζωή της εκτός της σειράς.

Σήμερα είναι 84 ετών.

Μελίσα Σου Άντερσον - Μαίρη Ίνγκαλς

Η Μελίσα Σου Άντερσον υποδύθηκε τη Μαίρη Ίνγκαλς από τις σεζόν 1 έως 7. Αργότερα επέστρεψε για τρία επεισόδια στην όγδοη σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη σειρά έκανε επίσης το ντεμπούτο της σε ταινία μεγάλου μήκους με την ταινία τρόμου Happy Birthday to Me του 1981. Έκτοτε έχει εμφανιστεί σε διάφορες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας The Con Is On με την Ούμα Θέρμαν το 2018.

Η Άντερσον έγραψε τα απομνημονεύματα ης με τίτλο «The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House», τα οποία κυκλοφόρησε το 2010. Σε αυτό, μοιράστηκε ιστορίες από τα παρασκήνια της εποχής και αναφέρθηκε στην καριέρα της πριν και μετά «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».

Παντρεύτηκε τον συγγραφέα και εκτελεστικό παραγωγό Μάικλ Σλόαν το 1990, αφού τον γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας Alfred Hitchcock Presents. Έχουν δύο παιδιά, την Πάιπερ και τον Γκρίφιν. Το 2002, μετακόμισαν στο Μόντρεαλ του Καναδά και έγιναν καναδοί πολίτες το 2007.

Διαβάστε ακόμα: Το μικρό σπίτι στο λιβάδι: Πώς είναι σήμερα η Λόρα και η Μαίρη - Το reunion και η δύσκολη σχέση τους

Άλισον Άρνγκριμ - Η «κακιά» Νέλι Όλσεν

Η Άλισον Άρνγκριμ υποδύθηκε τη Νέλι Όλσεν που έκανε bullying στη Λόρα και μόστραρε τα χρήματά της. Αρχικά η Άλισον είχε κάνει οντισιόν για τον ρόλο της Λόρας και της Μαίρης, αλλά τελικά υποδύθηκε τη Νέλι για επτά σεζόν.

Μετά το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» , η Άρνγκριμ πρωταγωνίστησε ως guest star στα «Το Πλοίο της Αγάπης» και «Το Νησί της Φαντασίας» . Συνεχίζει να ασχολείται με την υποκριτική στην τηλεόραση και το θέατρο. Η ατομική της παράσταση, «Confessions of a Prairie Bitch» , έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 2002 και έχει περιοδεύσει παγκοσμίως.

Είναι επίσης συγγραφέας, stand-up κωμικός, podcaster και παρουσιάστρια μαγειρικής εκπομπής. Τα απομνημονεύματά της, Confessions of a Prairie Bitch: How I Survived Nellie Oleson και Learned to Love Being Hated , κυκλοφόρησε το 2010.

Δείτε την κοινή συνέντευξη που είχε δώσει με τη Μελίσα Γκίλμπερτ και την Κάρεν Γκρασλ:

Ρέιτσελ Λίντσεϊ και Σίντνεϊ Γκρίνμπους ως Κάρι Ίνγκαλς

Οι αδερφές Ρέιτσελ Λίντσεϊ και Σίντνεϊ Γκρίνμπους υποδύθηκαν την Κάρι Ίνγκαλς στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» και αναφέρθηκαν ως «Λίντσεϊ Σίντνεϊ Γκρίνμπους» στην έναρξη της εκπομπής.

Μετά το τελευταίο τους επεισόδιο της σειράς 1982, η Ρέιτσελ Λίντσεϊ εμφανίστηκε στην ταινία «Ματ Χιούστον», ενώ η Σίντνεϊ πρωταγωνίστησε στο «Χάμπον και Χίλι» . Συνεργάστηκαν επίσης σε διαφημίσεις για τις τσίχλες Doublemint, Mattel και Kentucky Fried Chicken, προτού εγκαταλείψουν την υποκριτική για να επικεντρωθούν στο σχολείο.

Μάθιου Λαμπορτό - Άλμπερ Κουίν Ίνγκαλς

Ο Μάθιου Λαμπορτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σειρά το 1976 ως ο νεότερος Τσαρλς Ίνγκαλς σε αναδρομές στο παρελθόν. Αργότερα εντάχθηκε στο καστ ως Άλμπερτ, ο υιοθετημένος γιος του Τσαρλς και της Καρολάιν, ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε για τη σειρά. Ο αδελφός του Λαμπορτό εμφανίστηκε επίσης ως ο φίλος της Λόρα, Άντριου «Άντι» Γκάρβεϊ.

Σε συνέντευξη του ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «εκείνη την εποχή... όλοι ήθελαν να δουλέψουν στη σειρά, ήθελαν να συνεργαστούν με τον Λάντον, ήξεραν ότι ήταν μια τόσο οικογενειακή ομάδα και καστ, και ήταν κάτι για το οποίο όλοι προσπαθούσαν να εργαστούν. Ήμουν πολύ τυχερός».

Μετά τη σειρά εμφανίστηκε στο «Πλοίο της Αγάπης» και το Night Court. Πρωταγωνίστησε επίσης στις σειρές, The Red Hand Gang και Whiz Kids. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, πέρασε στο voice acting χαρίζοντας τη φωνή του για σειρές κινουμένων σχεδίων και βιντεοπαιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της αγγλικής φωνής του Jaden Yuki στο Yu-Gi-Oh! GX .

Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Λέσλι, το 2020 και είναι θετός πατέρας των δύο παιδιών της.

Τζόναθαν Γκίλμπερτ - Γουίλι Όλσεν

Ο Τζόναθαν Γκίλμπερτ, ο μικρότερος αδερφός της Μελίσα Γκίλμπερτ, υποδύθηκε τον Γουίλι Όλσεν, τον αδερφό της Νέλι και αυτή ήταν η πρώτη του δουλειά ως ηθοποιός. Εμφανίστηκε σε όλες τις σεζόν του και σε δύο από τις τηλεοπτικές ταινίες. Έπαιξε επίσης με την αδερφή του στην τηλεοπτική ταινία του 1979 «The Miracle Worker».

Ο Γκίλμπερτ έφυγε από το Χόλιγουντ στα 18 του για να φοιτήσει σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και τώρα εργάζεται ως χρηματιστής στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα της αδερφής του.

Κάθριν ΜακΓκρέγκορ - Χάριετ Όλσεν

Η Κάθριν «Σκότι» ΜακΓκρέγκορ υποδύθηκε την υπερόπτη και κουτσομπόλα Χάριετ Όλσεν, μητέρα της Νέλι και του Γουίλι - από το 1974 έως το 1983.

Είχε εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές όπως το All in the Family και το Ironside. Μετά το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, επέστρεψε στο θέατρο και αποσύρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η ΜακΓκρέγκορ πέθανε το 2018 σε ηλικία 93 ετών. Η Γκίλμπερτ μοιράστηκε ένα αφιέρωμα στο Instagram, γράφοντας: «Αυτή η γυναίκα με δίδαξε τόσα πολλά... για την υποκριτική... για τα vintage κοσμήματα... για τη ζωή. Ήταν ειλικρινής και ξεκαρδιστικά αστεία. Μια πραγματικά χαρισματική ηθοποιός, καθώς μπόρεσε να υποδυθεί έναν αξιοκαταφρόνητο χαρακτήρα αλλά με τόση καρδιά. Η Χάριετ Όλσεν ήταν η γυναίκα που οι θαυμαστές μας αγαπούσαν να μισούν».

Πρόσθεσε, «Αυτό που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι εκτός της οικογένειάς μας ήταν πόσο στοργική και στοργική ήταν με το νεότερο καστ».

Ρίτσαρντ Μπουλ ως Νελς Όλσεν

Ο Ρίτσαρντ Μπουλ υποδύθηκε τον Νελς Όλεσον, σύζυγο της Χάριετ και πατέρα της Νέλι και του Γουίλι, από το 1974 έως το 1984.

Στη μακρά του πορεία περιλαμβάνει πάνω από 100 τίτλους στην τηλεόραση. Ήταν ο Doctor στο Voyage to the Bottom of the Sea από το 1964 έως το 1968.

Αργότερα επέστρεψε σε γκεστ ρόλους, συμπεριλαμβανομένων των ER , Hill Street Blues και τριών επεισοδίων του Highway to Heaven, όπου επανενώθηκε με τον Λάντον.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε ένα επεισόδιο του 2011 της σειράς της Kelsey Grammer, Boss .

Ο Μπουλ πέθανε το 2014 σε ηλικία 89 ετών.



Βίκτορ Φρεντς - Αϊζάια Έντουαρντς

Ο Βίκτορ Φρεντς υποδύθηκε τον Ησαΐα Έντουαρντς έναν ορεσίβιο άνδρα που αργότερα εγκαταστάθηκε στο Γουόλνατ Γκρόουβ. Ο Φρεντς εμφανίστηκε σε πάνω από 50 επεισόδια και και στις τρεις τηλεοπτικές ταινίες. Σκηνοθέτησε επίσης 18 επεισόδια και τις ταινίες «Μικρό Σπίτι: Κοιτάξτε Πίσω στο Χθες» και «Μικρό Σπίτι: Ευλογήστε Όλα τα Αγαπημένα Παιδιά».

Γιος του ηθοποιού Τεντ Φρεντς, έγινε γνωστός ως ηθοποιός και κασκαντέρ σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ταινίες γουέστερν όπως το Gunsmoke και το Bonanza.

Στον τελευταίο του ρόλο, επανενώθηκε με τον Λάντον στην τηλεοπτική σειρά Highway to Heaven . Για πέντε σεζόν, πρωταγωνίστησε ως Μαρκ Γκόρντον, ένας συνταξιούχος αστυνομικός, και σκηνοθέτησε επίσης 12 επεισόδια.

Ο Φρεντς πέθανε στις 15 Ιουνίου 1989, σε ηλικία 54 ετών, τρεις μήνες μετά τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα.

Ο Κέβιν Χάγκεν - Γιατρός Μπέικερ

Ο Κέβιν Χάγκεν ήταν ο γιατρός και κτηνίατρος της πόλης Γουόλνατ Γκρόουβ.

Μετά το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», εμφανίστηκε σε σειρές όπως το General Hospital και το Matlock.

Διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου το 2004 και πέθανε στις 9 Ιουλίου 2005.

Ντιν Μπάτλερ - Αλμάνζο Τζέιμς Γουάιλντερ

Ο Ντιν Μπάτλερ υποδύθηκε τον Αλμάνζο Γουάιλντερ, ο οποίος αργότερα παντρεύτηκε τη Λόρα.

Ο Μπάτλερ έχει εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως το The New Gidget ως ο Τζεφ «Moondoggie» Γκρίφιν και το Buffy the Vampire Slayer ως ο Χανκ Σάμερς, ο πατέρας της Μπάφι.

Σκηνοθέτης και παραγωγός, ο Μπάτλερ δημιούργησε επιπλέον ταινίες για τις συλλογές DVD της σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» και αφηγήθηκε ένα ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, το φαινόμενο της σειράς. Επίσης, έκανε την παραγωγή δύο ντοκιμαντέρ, του Little House on the Prairie: The Legacy of Laura Ingalls Wilder και του Almanzo Wilder: Life Before Laura.

Ο Μπάτλερ παντρεύτηκε την ηθοποιό Κάθριν Κάνον το 2021.