Μικρούτσικος για Ακύλα: «Φοβάμαι, όχι μόνο για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη θέση»

Το σχόλιο του για τον Ακύλα και το Ferto μετά την παρουσίαση στον Α' Ημιτελικό έκανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή Buongiorno.

Ο μουσικός και παρουσιαστής υποστήριξε ότι ο Akylas θα δυσκολευτεί με την πρωτιά, ίσως ακόμα και με τη δεύτερη θέση.

«Αρκετά πλάνα είναι με πάρα πολύ φως, με πάρα πολλά εφέ και με χαμένο τον Ακύλα. Θα ‘θελα λιγότερα τέτοια, ένα. Δεύτερον, ενώ το εύρημα με τα τρία δωμάτια μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό έγινε γρήγορα και με τρεις φιγούρες ιδιαίτερες.

Εκείνο που δεν μου άρεσε, όμως, ήταν πως απευθύνθηκε στη μάνα του. Δεν μου άρεσε σαν πλάνο, ανέβηκε, κατέβηκε, έκανε πολλά πράγματα και ήταν η πρώτη φορά που, ενώ σε όλα ήταν ακριβώς με ένταση και με κίνηση, στη φωνή του εκεί λείπουν αναπνοούλες. Έπρεπε να γίνει λίγο πιο απλά, λίγο πιο λειτουργικά».

«Είναι πολύ ωραία η μελωδία και η πολυφωνία που γίνεται, σε εκείνη τη στιγμή, αυτό όμως το μήνυμα που περνάει στα αγγλικά είναι πολύ techno για το συναίσθημα του Ακύλα. Θεωρώ άτυχη τη στιγμούλα αυτή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι δύσκολο να κερδίσει τη νίκη η ελληνική αποστολή: «Γενικά μου άρεσε, αλλά θα δυσκολευτούμε για την πρώτη θέση. Ενώ μέχρι χθες έλεγα ότι έχουμε αυτό το υλικό, αν γινόταν εφαλτήριο το χθεσινό, για να βγάλει τον Ακύλα πρώτο πλάνο. Βγήκε ο Ακύλας με αρκετά πράγματα πρώτο πλάνο άρα θα μας φέρει σε δυσκολία».

Δύσκολη θεωρεί ο Ανδρέας Μικρούτσικος και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης: «Δεν είναι θέμα act και σκηνοθεσίας, δεν είναι θέμα να δω διάφορα και να πω “α, ωραίο”, είναι η ψυχή και η τεχνική του Ακύλα,. Τώρα, αν γίνεται καλειδοσκόπιο, αν βλέπω αυτό και εκείνο, αν βλέπω χώρους και διάφορα, το κάνει λίγο πλούσιο που χρειάζεται, αλλά σ’ αυτόν τον βαθμό είναι και λίγο κομπρεσάρισμα του φαινομένου Ακύλας. Φοβάμαι, όχι μόνο για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη θέση», κατέληξε.