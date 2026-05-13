Eurovision: Το BBC λάτρεψε τον Akyla - «Φέρνει τα πάντα και ακόμα περισσότερα»

Ο Akylas με το «Ferto» έχει ξεσηκώσει τους Eurofans και μέχρι και τα ξένα ΜΜΕ δεν διστάζουν να δείξουν την αγάπη τους για τον νεαρό τραγουδιστή. Το BBC, στην ανάρτησή του για την ελληνική συμμετοχή μας...αποθέωσε.

Συγκεκριμένα, αναρτώντας απόσπασμα από την αρχή του κομματιού στον Α΄ Ημιτελικό στα κοινωνικά δίκτυα, ο κορυφαίος βρετανικός φορέας συνόδευσε το βίντεο με την εξής λεζάντα: «Φέρτο! Αυτό το ελληνικό τραγούδι είναι άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας φέρνει τα πάντα και ακόμα περισσότερα στην εμφάνισή του στον Ημιτελικό».

Εκτός από το ίδιο το BBC, τα σχόλια των χρηστών, είναι εξίσου τιμητικά για τον Akyla.