Το μήνυμα του Κώστα Τσουρού στην αρχή της εκπομπής, με πολλούς αποδέκτες: «Λίγη υπομονή ακόμα»

Χωρίς μουσική ξεκίνησε σήμερα (26/05) η εκπομπή του Κώστα Τσουρού με τον ίδιο να αφήνει ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.



«Στη μούγγα σήμερα παιδιά. Δεν βάλαμε τραγούδι γιατί πολλοί συνάδερφοι λένε ότι κουράστηκαν με τα τραγούδια που βάζουμε, οπότε είπαμε σήμερα να μη τους κουράσουμε άλλο» ανέφερε στο ξεκίνημα της εκπομπής ο παρουσιαστής και συμπλήρωσε «το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο το βρίσκουν πιο χαρούμενο ή θλιβερό».



«Βάλε λίγο το ''η ζωή εδώ τελειώνει σβήνει το καντήλι μου'' μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούνε. Πραγματικά τι άλλο θα πείτε φέτος» αναρωτήθηκε.



Κατέληξε λέγοντας «συνάδελφοι λίγο υπομονή τρεις μέρες μείνανε και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα θα συμβεί την Παρασκευή».