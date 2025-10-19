Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε εκ νέου στην περιπέτειά του και τον εγκλείσμό του στο Δρομοκαΐτειο. Στο τελευταίο επεισόδιο του The Voice, το Σαββατόβραδο (18/10) ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε και πάλι για την περιπέτεια που πέρασε σχολιάζοντας τη δήλωση που έκανε πρόσφατα για εκείνον, ο Νίκος Οικονομόπουλος, τονίζοντας πως ήταν ο μόνος που μίλησε σωστά για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του διαγωνιζόμενου Δημήτρη, που ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει ένα κομμάτι του Θοδωρή Φέρρη, ο παίκτης μοιράστηκε με τους coaches την αδυναμία του για αρκετούς Έλληνες τραγουδιστές, ανάμεσά τους και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει μια απρόσμενη αναφορά στον συνάδελφό του.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε πως ήταν ο μόνος που έκανε μια σωστή τηλεοπτική δήλωση για τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Παιδιά, πρέπει να πω κάτι που είναι άσχετο αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα προχθές τον Οικονομόπουλο σε ένα ζάπινγκ, που τον ρώτησαν για μένα και του είπαν "πείτε μας για τον Μαζωνάκη, γιατί αυτό και τα λοιπά". Και λέει "τι να σας πω ρε παιδιά, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει ο άνθρωπος για να τον πάρω;". Είναι η μόνη απάντηση που άκουσα που είναι η πιο σωστή, δηλαδή», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει πιο νορμάλ απάντηση. Γιατί να τον πάρει τηλέφωνο δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Μπράβο του».