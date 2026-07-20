Μουντιάλ 2026: Απογειώθηκε στο 77,3% τηλεθέαση της ΕΡΤ1 χάρη στον Τελικό Ισπανίας - Αργεντινής

Απογείωσε την τηλεθέαση της ΕΡΤ1 ο Μεγάλος Τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (19/7) με τα νούμερα τηλεθέασης να ξεπερνάνε το 70% και στις δύο κατηγορίες κοινού.
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Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 69,9% με την τηλεθέαση από τις 23:00 και μετά να κινείται σταθερά πάνω από 70% και να αγγίζει το 77,3% στο τέταρτο 00:45 – 01:00.
Την ίδια στιγμή στο γενικό σύνολο, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ανέδειξε νικήτρια την Ισπανία με 1-0 συγκέντρωσε μέσο όρο 65,8%, ενώ στο τέταρτο 00:45-01:00 η τηλεθέαση έφτασε το 75,6%.
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