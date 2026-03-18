Μπαμπά Σ'αγαπώ: Δείτε εδώ τα επεισόδια 17 - 18 που παίχτηκαν Δευτέρα (16/3) και Τρίτη (17/3)

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha, «Μπαμπά, Σ'αγαπώ», άλλαξε ημέρες προβολής από αυτή την εβδομάδα και πλέον τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21.00.

Από τα ποσοστά τηλεθέασης τόσο της Δευτέρας (16/3) όσο και της Τρίτης (17/3) είναι ξεκάθαρο ότι το κοινό ακολούθησε το Μπαμπά, Σ'αγαπώ στις δύο νέες ημέρες προβολής.

Αναλυτικότερα οι τηλεθεατές χάρισαν στη σειρά διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη της Δευτέρας (16/3) με μέσο όρο 20,3% στο δυναμικό κοινό και 19,5% στο γενικό σύνολο και διπλή πρωτιά στην ώρα προβολής της χθες Τρίτη (17/3) με 18,1% και 18,4% αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που χάσατε τα επεισόδια 17 και 18 που προβλήθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη αντίστοιχα, μπορείτε να τα δείτε στη συνέχεια.

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Δείτε το επεισόδιο 17

Ο Νίκος δέχεται την πρόταση του Δημήτρη για να βγουν έξω για ποτό σε μια βραδιά με απρόσμενες εξελίξεις αλλά και χορογραφίες, ενώ ο Ηρακλής περνάει τη δική του βραδιά με την Τζένη και παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για το δικό τους μέλλον, αλλά και του Στέλιου.

Όταν όμως ο Κώστας που προσέχει τον Βίκτωρα, χρειαστεί να φύγει επειγόντως για να πάει στα δικά του παιδιά, η Ελένη θα επιστρέψει για μια ακόμα φορά στο διαμέρισμα του Δημήτρη για να κάνει baby-sitting στον μικρό Βίκτωρα.

Τέλος, η Βιργινία δέχεται ένα απρόσμενο τηλεφώνημα απ' τη Στέλλα κι ίσως ήρθε η ώρα οι δυο γυναίκες να ενώσουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τον Νίκο.

Για να δείτε το επεισόδιο 17 στο Web TV του Alpha, πατήστε εδώ.

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Δείτε το επεισόδιο 18

Για τον Δημήτρη τοίχοι τον χωρίζουν από τον Βίκτωρα, όταν ο μικρός παρακούει έναν καυγά του με την Ελένη και κλειδώνεται και πάλι στο μπάνιο.

Οι πιο μεγάλοι τοίχοι όμως που πρέπει να ξεπεράσει είναι εκείνοι που έχει υψώσει η Ελένη από τις ανασφάλειες της αλλά και τη μεγάλη αλήθεια που του κρύβει για την πατρότητα του παιδιού.

Ο Νίκος μπλέκει όταν η Βιργινία και η Στέλλα σπάνε τους τοίχους που τις χώριζαν και τον πιάνουν σε ενοχοποιητική κατάσταση με άλλη γυναίκα. Και μπλέκει ακόμα περισσότερο όταν κάνουν κόμμα εναντίον του και τον πιέζουν να δεχτεί την πρόταση του Μανώλη για επαγγελματική συνεργασία.

Κι ήρθε η ώρα ο Ηρακλής, με την πολύτιμη βοήθεια της Τζένης, να ανακαλύψει τον σούπερ-ήρωα μέσα του και να πετάξει πάνω απ’ όλους τους τοίχους που τον χωρίζουν απ’ τον γιο του.

Για να δείτε το επεισόδιο 18 στο Web TV του Alpha, πατήστε εδώ.

Δείτε το τρέιλερ για το αποψινό (18/3) επεισόδιο 19

Να αναφέρουμε ότι μεθαύριο Παρασκευή (20/3) στις 22.00 θα προβληθεί επεισόδιο της σειράς σε επανάληψη.

Μπαμπά, Σ'αγαπώ - Νέα Επεισόδια: Κάθε Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη στις 21.00 στον Alpha