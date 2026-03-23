Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ένα πάρτι φέρνει αναστάτωση στη ζωή του Ηρακλή - Τι θα δούμε απόψε (23/3)

Το Μπαμπά, Σ'αγαπώ επιστρέφει απόψε Δευτέρα (23/3) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο τα δύο μπαμπαδάκια προσπαθούν να πάρουν πίσω τις δουλειές τους και το τρίτο, ο «μπαμπά-χάχας», να αντιμετωπίσει το πάρτι που γίνεται σπίτι του, χωρίς την άδεια του.
Διαβάστε επίσης - Ο Αντώνης Σρόιτερ όπως ποτέ ξανά σε διαγωνισμό γκριμάτσας με τη Σοφία του «Μπαμπά, Σ'αγαπώ»
Αναλυτικότερα στο αποψινό 20ό επεισόδιο με τίτλο «Ψάξε με», ενώ τα συναισθήματα του Ηρακλή για την Τζένη κάνουν πάρτι, ένα άλλο πάρτι που οργανώνει η Μαίρη σπίτι του τον βάζει σε κίνδυνο για μπλεξίματα με τον νόμο.
Η Στέλλα πιέζει τον Νίκο να δεχτεί τη δουλειά που του προσφέρει ο Μανώλης. Αλλά πολύ γρήγορα ο Νίκος θα αντιληφθεί ότι η πίεση της Στέλλας δεν είναι αφ’ εαυτού της, αλλά επειδή έχει βάλει το χεράκι της στη σχέση του η Βιργινία.
Ο Δημήτρης εξομολογείται στην Παυλίνα όλη την αλήθεια ενώ η Ελένη μοιράζεται κάποιες άλλες σημαντικές αλήθειες μαζί του, σχετικά με την πατρότητα.
Θα μάθει αυτά που πρέπει για την πατρότητα ο Δημήτρης ή θα τον σώσουν τα SOS;
Θα καταφέρει ο Ηρακλής να πείσει την Τζένη να τον συγχωρήσει; Και θα αντισταθεί στο πάρτι που οργανώνει η Μαίρη σπίτι του ή θα παρασυρθεί σ’ ένα ξενύχτι από την εποχή που τα πάρτι ήταν η ζωή του;
Πόσες φορές θα χρειαστεί ο Νίκος να ρίξει τα μούτρα του για να αποκτήσει τη δουλειά που ο ίδιος απέρριψε;
Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»
Διαβάστε επίσης - Ξέχνα την Κερασία: Οι 6 πιο «Βιργινία» στιγμές της Ευσταθίας Τσαπαρέλη στο Μπαμπά Σ'αγαπώ
Δείτε το trailer για το αποψινό 20ό επεισόδιο
Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha
Οι Συντελεστές της σειράς
Σενάριο: Γιώργος Φειδάς
Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός
Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα
Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος
Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης
- Νέο fuel pass: Ποιοι το δικαιούνται και ποια τα κριτήρια - Αφορά 3 εκατ. οχήματα
- «Τον πήραν απ' το σπίτι με αίματα»: Νίκος και Γιώργος θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Βουλιαγμένη: Απελπισμένη αναζήτηση για τον δύτη - Η «προφητική» ταμπέλα που φέρεται να αγνόησε
- Μυριέλλα Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - Είμαι παιδί του Θεού»
