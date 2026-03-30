Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ο Δημήτρης προσαρμόζεται στον ρόλο του πατέρα - Τρεις σκηνές από το αποψινό (30/3) επεισόδιο

Το Μπαμπά, Σ'αγαπώ επιστρέφει απόψε Δευτέρα (30/3) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο όπου θα δούμε τον Δημήτρη να προσαρμόζεται στο ρόλο της πατρότητας, τον Νίκο να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη ζήλια του για τον Μανώλη και τον Ηρακλή να αναγκάζεται να αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά τον πεθερό του!

Αναλυτικότερα στο αποψινό (30/3) 23ο επεισόδιο με τίτλο «Το τέρας στο σκοτάδι», όλοι φοβόμαστε το τέρας στο σκοτάδι, αλλά η Στέλλα αποφασίζει να ανάψει ένα φως και ρωτάει τον Νίκο ευθέως αν είναι ακόμα ερωτευμένος με τη Βιργινία.

Η Ελένη είναι έτοιμη να ομολογήσει στον Δημήτρη ότι αλλοίωσε το τεστ DNA και τα κεριά που άναψε η Τζένη θα οδηγήσουν εκείνη και τον Ηρακλή σε απρόσμενες περιπέτειες.

Η Τζούλια αναμετράται με τους φόβους της όταν πιέζει τον Ευριπίδη να δώσει μια έξτρα επίσκεψη την εβδομάδα στον Ηρακλή, η Βιργινία πληροφορείται την ύπαρξη μιας νέας γυναίκας στη ζωή του Νίκου ενώ ο Δημήτρης δείχνει να έχει ξεπεράσει τους δικούς του καθώς αρχίζει σιγά-σιγά να προσαρμόζεται στο ρόλο της πατρότητας και στη ζωή με τον Βίκτωρα.

Θα αποκαλύψει ο Νίκος στη Στέλλα τα αισθήματά του για τη Βιργινία;

Θα ομολογήσει η Ελένη στον Δημήτρη την αλλοίωση του τεστ DNA;

Θα δεχτεί ο Ευριπίδης να δώσει την έξτρα επίσκεψη στον Ηρακλή;

Πώς θα αντιδράσει η Βιργινία στην είδηση της ύπαρξης μίας καινούριας γυναίκας στη ζωή του Νίκου;

Θα έχει αίσιο τέλος η ρομαντική βραδιά Ηρακλή-Τζένης ή θα καταλήξουν με εγκαύματα τρίτου βαθμού;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε (30/3) στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Το τρέιλερ για το αποψινό (30/3) επεισόδιο

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης