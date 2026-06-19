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Μπεκατώρου: Έσβησε κεράκια μαζί με τους Chasers για τα 1000 επεισόδια - Η επιστροφή των πρώτων παικτών

1.000 επεισόδια, 4.000 παίκτες, 150.000 ερωτήσεις και 2,83 εκατ. ευρώ κέρδη στους νικητές μετρά το The Chase με τη Μαρία Μπεκατώρου.

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Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου | MEGA
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Χίλια επεισόδια συμπλήρωσε το The Chase με τη Μαρία Μπεκατώρου να δηλώνει πως νιώθει «βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη που λαμβάνουν όλα αυτά τα χρόνια».

1.000 επεισόδια, 4.000 παίκτες, 150.000 ερωτήσεις και 2,83 εκατ. ευρώ κέρδη στους νικητές. 

Στο πλατό επέστρεψαν οι τέσσερις παίκτες που έκαναν ποδαρικό στην πρεμιέρα του «The Chase» τον Δεκέμβριο του 2021. Οι παλιοί γνώριμοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα και αλλαγές στη ζωή τους μετά το παιχνίδι και διεκδίκησαν μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στους Chasers μπαίνοντας στο παιχνίδι με ένα εορταστικό πλεονέκτημα, καθώς το αρχικό τους κεφάλαιο ξεκίνησε από τα 1.000 ευρώ πριν από την καταδίωξη και τελικά κατάφεραν να φύγουν με 11.400 ευρώ.

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Με αφορμή τη συμπλήρωση των 1.000 επεισοδίων, η Μαρία Μπεκατώρου έσβησε κεράκια στην τούρτα του «The Chase» μαζί με την πάντα ετοιμοπόλεμη πεντάδα των Chasers. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», η «Γυναίκα με τα Μαύρα», ο «Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι».

 

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