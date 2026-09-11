Το «Να περνάς» του Μαζωνάκη στη νοηματική – Το συγκινητικό αντίο της Σοφίας Ρομπόλη

Με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε η Σοφία Ρομπόλη τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποδίδοντας στη νοηματική γλώσσα το τραγούδι «Να περνάς».

@alphanews_official Έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε η Σοφία Ρομπόλη στη νοηματική γλώσσα. #news #alphanews ♬ πρωτότυπος ήχος - alphanewsgr

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του. Πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν τραγούδια του για να εκφράσουν τη συγκίνησή τους και να τον αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσά τους και η Σοφία Ρομπόλη, η οποία το βράδυ της Πέμπτης (10/9) κλήθηκε, για λογαριασμό του Alpha, να μεταδώσει στη νοηματική γλώσσα το «Να περνάς», ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

Φορώντας μαύρα και εμφανώς συγκινημένη, η διερμηνέας απέδωσε με ένταση και παραστατικότητα τους στίχους, δίνοντας μέσα από τις κινήσεις των χεριών της μια διαφορετική διάσταση στο τραγούδι.

Με την ολοκλήρωση της ερμηνείας, χαμήλωσε το κεφάλι της, σε μια λιτή αλλά έντονα φορτισμένη στιγμή, που έμοιαζε να αποτελεί το δικό της «αντίο» στον τραγουδιστή, αλλά και έναν συμβολικό αποχαιρετισμό εκ μέρους των ανθρώπων με προβλήματα ακοής.

Η Σοφία Ρομπόλη έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή στο κοινό για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο μεταφέρει τραγούδια στη νοηματική γλώσσα.

Την Πρωτοχρονιά του 2025 είχε ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα, όταν απέδωσε στη νοηματική γλώσσα ολόκληρο το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Η συγκεκριμένη στιγμή από το μουσικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν την ερμηνεία της Σοφίας Ρομπόλη και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κατάφερε να μεταφέρει τη συγκίνηση της στιγμής.