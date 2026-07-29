Ο Άκης Πετρετζίκης παίρνει «διαζύγιο» με τον Alpha - Πού θα τον δούμε τη νέα σεζόν

Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως το διαζύγιο με τον Alpha είναι συναινετικό καθώς παρά το γεγονός ότι ο γνωστός σεφ έχει «+1» στο συμβόλαιό του με το κανάλι το δίκτυο δεν έχει αποφασίσει για την επόμενη σεζόν εάν θα δώσει το «πράσινο φως» και στις δύο παραγωγές του Πετρετζίκη δηλαδή το «Kitchen Lab» αλλά και το «Akis Food Tour».

Η δεύτερη εκπομπή είναι αρκετά ακριβότερη από την πρώτη καθώς περιλαμβάνει αποκλειστικά αποστολές με εξωτερικά γυρίσματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Φαίνεται πως στον ΣΚΑΪ θα δοθεί «πράσινο φως» και για τις δύο εκπομπές με την πρώτη δηλαδή το «Kitchen Lab» να κατευθύνεται στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι αρκετά προχωρημένες και εκτός απροόπτου μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει η τελική συμφωνία.