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Ο Παναγιώτης Στάθης στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ: Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Παναγιώτης Στάθης ανήκει πλέον στην ΕΡΤ και θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων: Η επίσημη ανακοίνωση της Δημόσιας Τηλεόρασης.

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Παναγιώτης Στάθης ΕΡΤ
Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ | ΕΡΤ
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Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ.

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