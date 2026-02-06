Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκε το Χ τη σειρά του Μega - Η τηλεθέαση που έκανε

Προς μεγάλη μας έκπληξη η χθεσινή ημέρα ήταν γεμάτη πρεμιέρες, με επιλογές για όλα τα γούστα, από κωμωδίες μέχρι δράματα. Η νέα σειρά εποχής του Mega «οι Αθώοι» δικαίωσε τις προσδοκίες και αν και δεν άγγιξε την κορυφή, σάρωσε στην τηλεθέαση αλλά και στο X.

Με μόλις 12% στο δυναμικό κοινό, οι «Αθώοι» κατέκτησαν την τρίτη θέση στα νούμερα της τηλεθέασης ενώ την πρωτιά πήρε το «Μπαμπά Σάγαπώ» με ποσοστό 18,7% στο δυναμικό κοινό.

Αναλυτικά η τηλεθέαση για την Πέμπτη (6/2)

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 18,7%

MasterChef – 17,8%

Οι Αθώοι – 12%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 11,7%

Μια νύχτα μόνο – 10,5%

Βινύλιο – 8,2%

Don’t Forget the Lyrics – 4%

Real View – 2,3%

Στην Πίεση – 1,9%

Το παιδί – 1,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 17,3%

Οι Αθώοι – 17,3%

Μια νύχτα μόνο – 16,3%

MasterChef – 13,9%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 13,5%

Βινύλιο – 8,8%

Don’t Forget the Lyrics – 5,7%

Real View – 2,1%

Στην Πίεση – 2%

Το παιδί – 2%

«Οι Αθώοι»: Η αποθέωση στο X

To Χ αποθέωσε τη σειρά «Οι Αθώοι», με πάρα πολλά σχόλια για τις ερμηνείες, την πλοκή, το κάστ και τη σκηνοθεσία.

Η ηθοποιός Αμαλία Καβάλη έκλεψε τις εντυπώσεις, με το κοινό να δηλώνει ενθουσιασμένο από την ερμηνεία της.

Πόσο εκφραστική η Αμαλία Καβάλη 💕 #OiAthwoi

#OiAthwoi

Αμαλία Καβαλη είσαι ηθοποιαρα!😍

Γιατί το mega χρησιμοποιεί πάντα περισσότερο φυσικούς χώρους σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που είναι μες στα σκηνικά #OiAthwoi

Συγχαρητήρια στο MEGA για τη νέα παραγωγή Οι Αθώοι.

Πολύ δυνατή αρχή, εξαιρετικές ερμηνείες, ατμοσφαιρική μουσική επένδυση και κινηματογραφική εικόνα που αναβαθμίζει τη σειρά.

Αναμένουμε τη συνέχεια..#OiAthwoi pic.twitter.com/ItAu4nfZQk — Proedros (@Proedrara_13) February 5, 2026