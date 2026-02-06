Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκε το Χ τη σειρά του Μega - Η τηλεθέαση που έκανε

Προς μεγάλη μας έκπληξη η χθεσινή ημέρα ήταν γεμάτη πρεμιέρες, με επιλογές για όλα τα γούστα, από κωμωδίες μέχρι δράματα. Η νέα σειρά εποχής του Mega «οι Αθώοι» δικαίωσε τις προσδοκίες και αν και δεν άγγιξε την κορυφή, σάρωσε στην τηλεθέαση αλλά και στο X.
Με μόλις 12% στο δυναμικό κοινό, οι «Αθώοι» κατέκτησαν την τρίτη θέση στα νούμερα της τηλεθέασης ενώ την πρωτιά πήρε το «Μπαμπά Σάγαπώ» με ποσοστό 18,7% στο δυναμικό κοινό.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για την Πέμπτη (6/2)
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
- Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 18,7%
- MasterChef – 17,8%
- Οι Αθώοι – 12%
- Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 11,7%
- Μια νύχτα μόνο – 10,5%
- Βινύλιο – 8,2%
- Don’t Forget the Lyrics – 4%
- Real View – 2,3%
- Στην Πίεση – 1,9%
- Το παιδί – 1,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
- Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 17,3%
- Οι Αθώοι – 17,3%
- Μια νύχτα μόνο – 16,3%
- MasterChef – 13,9%
- Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 13,5%
- Βινύλιο – 8,8%
- Don’t Forget the Lyrics – 5,7%
- Real View – 2,1%
- Στην Πίεση – 2%
- Το παιδί – 2%
«Οι Αθώοι»: Η αποθέωση στο X
To Χ αποθέωσε τη σειρά «Οι Αθώοι», με πάρα πολλά σχόλια για τις ερμηνείες, την πλοκή, το κάστ και τη σκηνοθεσία.
Η ηθοποιός Αμαλία Καβάλη έκλεψε τις εντυπώσεις, με το κοινό να δηλώνει ενθουσιασμένο από την ερμηνεία της.
