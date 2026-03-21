Οι ερωτήσεις στον ελληνικό Εκατομμυριούχο που έδωσαν τεράστια ποσά

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Λευτέρης Σκόνδρας, διαγωνιζόμενος στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει δώσει το παιχνίδι, 90 χιλ. ευρώ, απαντώντας στην 14η ερώτηση που του έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον μεγάλο τελικό της Grand Prize Week.

Ο Λευτέρης, συνδυάζοντας την απόλυτη ψυχραιμία με τη μεθοδικότητα, «σκαρφάλωσε» με επιτυχία στο δέντρο των ερωτήσεων, εξολοθρεύοντας κάθε εμπόδιο. Η κρίσιμη ερώτηση που τον χώριζε από μια μικρή περιουσία ήταν η εξής:

«Ποια χώρα θεωρείται ότι ξεκίνησε την παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου;»

Οι τέσσερις πιθανές απαντήσεις εμφανίστηκαν στην οθόνη:

Α. Γερμανία

Β. Ρωσία

Γ. Νορβηγία

Δ. Αγγλία

Εκείνος, προσπαθώντας να παραμείνει ψύχραιμος, ζύγισε τα δεδομένα και πήρε τη μεγάλη απόφαση, «κλειδώνοντας» την τελική του απάντηση: Α. Γερμανία.

Έτσι, έβαλε το όνομά του σε μία μικρή λίστα παικτών που έχουν καταφέρει να κερδίσουν μεγάλο χρηματικό έπαθλο στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι.

Κατά καιρούς έχουν γίνει αναφορές στους άλλους μεγάλου νικητές. Εμείς εδώ όμως θα δούμε ποια ήταν η ερώτηση που τους έχρισε νικητές και τους έκανε πλουσιότερους κατά πολλές χιλιάδες ευρώ (ή δραχμές αν προτιμάτε...)!

Εκατομμυριούχος: Οι ερωτήσεις που έδωσαν τα μεγάλα ποσά

2/10/2001: Γιώργος Γεωργόπουλος

Κέρδισε 50 εκατομμύρια δραχμές, στο παιχνίδι που προβαλλόταν τότε από το MEGA , απαντώντας σωστά στην ερώτηση:

Τι εικονίζεται πάνω στο οδικό σήμα, που ειδοποιεί για την ύπαρξη εστιατορίου;

Σωστή απάντηση : Πιρούνι-κουτάλι χιαστί (Δ)

: Πιρούνι-κουτάλι χιαστί (Δ) Λανθασμένες απαντήσεις: Πιρούνι δίπλα σε μαχαίρι (Α), Πιρούνι δίπλα σε κουτάλι (Β), Πιρούνι-μαχαίρι χιαστί (Γ)

21/11/2003: Στέλιος Στεργίου

Κέρδισε 150.000 ευρώ, στην έκδοση που προβαλλόταν στην ΝΕΤ, απαντώντας σωστά στην ερώτηση:

Τι από τα παρακάτω δεν απεικονίζεται στο σύμβολο της Ολυμπιακής Εκεχειρίας;

Σωστή απάντηση : Ένα κλαδί ελιάς (Δ)

: Ένα κλαδί ελιάς (Δ) Λανθασμένες απαντήσεις: Οι Ολυμπιακοί δακτύλιοι (Α) Η Ολυμπιακή φλόγα (Β), Το περιστέρι της ειρήνης (Γ)

29/4/2025: Φίλιππος Μπεκιάρης

Ο τελευταίο χρονικά νικητής, αυτή τη φορά στον ΑΝΤ1. Κέρδισε 100.000 ευρώ απαντώντας σωστά στην ερώτηση:

Πώς μεταφράζεται η ονομασία Χονγκ Κονγκ;

Σωστή Απάντηση : Αρωματικό λιμάνι (Γ)

: Αρωματικό λιμάνι (Γ) Λανθασμένες απαντήσεις: Όμορφο λιμάνι (Α), Ήρεμο λιμάνι (Β), Βαθύ λιμάνι (Δ)