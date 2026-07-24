Οικονόμου - Παυλόπουλος «χώρισαν» μετά από «4 μαγικά χρόνια»: «Ομάδα που κερδίζει, εδώ αλλάζει»

Την τελευταία τους κοινή εκπομπή είχαν σήμερα, Παρασκευή (24/07), οι Δημήτρης Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλος, με τον δεύτερο να αποχαιρετά τον ΣΚΑΪ για νέες τηλεοπτικές περιπέτειες.

Στην αποφώνηση του «Σήμερα», ο Δημήτρης Οικονόμου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό του δίδυμο, εδώ και 4 χρόνια, σημειώνοντας πως στην περίπτωσή τους υπάρχει ένα παράδοξο.

«Είναι κάτι παράδοξο. Τι λένε συνήθως οι προπονητές; Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, εδώ αλλάζει» επεσήμανε, χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σπάνια συνεργασία τους.

«Είχα την καλύτερη συνεργασία που θα μπορούσα να έχω ποτέ. Πέρα από τη φιλία μας και την αγάπη μας, είναι σημαντικό στην τηλεόραση να έχεις μία τέτοια συνεργασία, τόσο αρμονική, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις. Σπάνιο πράγμα για την ελληνική τηλεόραση γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό μέσο».

Από πλευράς του, ο κ. Παυλόπουλος έκανε λόγο για «4 μαγικά χρόνια» και ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ αλλά και τους συντελεστές της εκπομπής τους.