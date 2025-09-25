Το Παιδί: Απόψε στις 21.45 στην ΕΡΤ1 - Τι θα δούμε στο 8ο επεισόδιο

Η ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ1, «Το Παιδί», με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, επιστρέφει απόψε Πέμπτη (25/9) στις 21.45 με το 8ο επεισόδιό της.

Η Βάνα επιστρέφει σπίτι ανανεωμένη έχοντας, όμως, ξεχάσει τη Σούζι και το γεγονός ξυπνάει στην Άρτεμη τραύματα της παιδικής της ηλικίας.

Ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα αποφασίζουν να λύσουν μαζί ένα νέο μυστήριο, ενώ ο Θέμης ξεκινάει μια νέα καριέρα ως μερεμετάς, όσο η Σίσσυ προσφέρει υπηρεσίες life coaching.

Όλοι φαίνεται να αφομοιώνονται στο χωριό, εκτός από την Άρτεμη, την οποία στηρίζει ο Πέτρος και έχει και μια ενδιαφέρουσα ιδέα για την παραμονή της στο χωριό.

Παράλληλα, η Γεωργούλη ανακοινώνει, ενώπιον όλων, τα πορίσματα της έρευνάς της.

Η Σούζι επιστρέφει σώα, κουβαλώντας, όμως, στο στόμα της ένα νέο στοιχείο.

Διαβάστε επίσης: Το Παιδί: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Δείτε το τρέιλερ για το αποψινό (25/9) επεισόδιο

«Το Παιδί», από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 21:45 στην ΕΡΤ1

Σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου,

Η ιστορία της σειράς

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια.

Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει.

Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Το Παιδί: «Θες να δεις τη συνέχεια» - Γιατί η νέα σειρά της ΕΡΤ έκανε τόσο πετυχημένη πρεμιέρα

Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνιση του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της σειράς «Το Παιδί» συνεργάζεται με εξειδικευμένο σύμβουλο αυτισμού, ο ρόλος του οποίου είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην καθοδήγηση του πρωταγωνιστή Βασίλη Μπούτσικου, ώστε οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά να αντανακλούν με ακρίβεια και σεβασμό την πραγματικότητα των ατόμων στο φάσμα.

Η σειρά αντιμετωπίζει το θέμα με ευαισθησία, αποφεύγοντας τα στερεότυπα και επιδιώκοντας μια ανθρώπινη και ουσιαστική προσέγγιση.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη