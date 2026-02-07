Από τη μία το Έχω Παιδιά του Mega, από την άλλη τα Το Σόι σου, Τρομεροί Γονείς και Μπαμπά, Σ'αγαπώ, οι οικογενειακές κωμικές σειρές έχουν την τιμητική τους φέτος στην τηλεόραση.

Φυσικά, όσον αφορά το Mega, το Έχω Παιδιά, το οποίο επέστρεψε την προηγούμενη Κυριακή (1/2) με νέα επεισόδια, δεν είναι η πρώτη σειρά του είδους που προβάλλεται με επιτυχία από τον σταθμό.

Αντίθετα, τη σεζόν 2009-2010 παιζόταν η σειρά Παιδική Χαρά με πρωταγωνιστές τη Ρένια Λουίζίδου (Ρένια) και τον Κώστα Κόκλα (Κώστα), οι οποίοι υποδύονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι με τρεις γιους, ηλικίας 9, 11 και 15 ετών, οι οποίοι φρόντιζαν να τους κάνουν την καθημερινότητα... περιπετειώδη, σκορπώντας γέλιο στο κοινό.

Το ενδιαφέρον ήταν πως συνήθως οι γονείς παρουσιάζονταν πιο ρομαντικές ψυχές από τα παιδιά τους που ήταν ρεαλιστές μέχρι εκεί που δεν πήγαινε, εκτός από μεγάλα πειραχτήρια, ο καθένας με τον τρόπο του.

Τους τρεις γιους υποδύονταν ο Γιώργος Αλεβιζάκης (Λουκάς), ο Βασίλης Γαλαίος (Χάρης), Γιάννης Κυρίκος (Νικόλας), ενώ την παράσταση έκλεβε πολλές φορές η κολλητή της Ρένιας, Χρυσούλα, την οποία υποδυόταν η Χριστίνα Παναγιωτίδου.

Η δομή των επεισοδίων θα μπορούσε να πει κανείς ότι θύμιζαν λίγο το Σ'αγαπώ, Μ'αγαπάς με τος Δήμητρα Παπαδοπούλου και Θοδωρή Αθερίδη, ενώ χάρη στη διασκευή του σεναρίου, η σειρά είχε προσαρμοστεί με επιτυχία στα ελληνικά δεδομένα και σημείωνε μεγάλα νούμερα τηλεθέασης.

Μάλιστα, είχε ανακοινωθεί πως θα συνέχιζε και για δεύτερη σεζόν, όμως, συνέπεσε με την περίοδο των οικονομικών προβλημάτων του Mega, οπότε δυστυχώς δεν είδαμε ποτέ β' κύκλο επεισοδίων. Έτσι, ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2010 μετά από 26 επεισόδια.

Παιδική Χαρά: Το reunion βίντεο των Λουκά - Χάρη

Αν και τα πρώτα χρόνια η Παιδική Χαρά παιζόταν σε επανάληψη, πλέον το Mega έχει πολύ καιρό να παίξει τη σειρά, ενώ δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη ούτε στο Web TV του σταθμού.

Ελπίζουμε στο προσεχές μέλλον να προβληθεί και πάλι, ώστε να ξαναδούμε την οικογένεια Μπούσκα εν δράσει.

Για την ώρα μπορείς να δεις στη συνέχεια τους δύο μεγαλύτερους γιους της, τον «Λουκά» και τον «Χάρη» σε βίντεο που γύρισαν μαζί με τον TikToker, Τάσο Τσαλούχο, στο οποίο αναβίωσαν μια σκηνή από τη σειρά.

Ο Γιώργος Αλεβιζάκης και ο Βασίλης Γαλαίος έγιναν μετά από 15 χρόνια και πάλι Λουκάς και Χάρης, ενώ ο Τάσος Τσαλούχος πήρε τον ρόλο του Νικόλα και το βίντεο, το οποίο ανέβασε στη σελίδα του στα social media.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα like είχαν πάρει «φωτιά», όπως και τα κολακευτικά σχόλια με τους followers του γνωστού TikToker να γράφουν πόσο τους άρεσε η «Παιδική Χαρά», αλλά και πόσο ευχάριστη έκπληξη ήταν το εν λόγω βίντεο.

Μάλιστα, ο Βασίλης Γαλαίος με τον Τάσο Τσαλούχο είχαν αναβιώσει μέσα στο 2025 άλλη μία σκηνή από τη σειρά όπου ο πρώτος έκανε πάλι τον Χάρη και ο δεύτερος τον τηλεοπτικό του πατέρα, Κώστα.