Πάλι στο OPEN η Ελένη Τσολάκη; Οι φήμες και το σόου που ενδέχεται να αναλάβει

Επιμένουν οι πληροφορίες που θέλουν την Ελένη Τσολάκη να βρίσκεται προ των πυλών του Open για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Κάτι που φυσικά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ούτε τώρα ούτε και αργότερα ούτε από την ίδια την παρουσιάστρια αλλά ούτε και από το Ανοιχτό Κανάλι καθώς ως γνωστόν η Ελένη Τσολάκη δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο διακινούνται πλέον πιο συγκεκριμένα πράγματα: Όπως για παράδειγμα πως έχει γίνει ανεπίσημη πρόταση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να αναλάβει την αρχισυνταξία όπως και ότι έχουν γίνει συζητήσεις και για το πάνελ και συγκεκριμένα με δύο πρόσωπα με τα οποία η Ελένη Τσολάκη έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και επιθυμεί εκ νέου συνεργασία. Όσο για τη ζώνη που θα αναλάβει η Ελένη Τσολάκη εφόσον επιστρέψει στο κανάλι της Παιανίας εδώ οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενους καθώς κάποιοι κάνουν λόγο για το καθημερινό πρόγραμμα ενώ άλλοι για αυτό του Σαββατοκύριακου.

Διαβάστε ακόμα: Καρφί Κωνσταντάρα για Τσολάκη: «Δεν βλέπω πώς θα μπορούσα να συνυπάρξω ξανά μαζί της σύντομα»

Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω θέμα θα απασχολήσει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ το επόμενο χρονικό διάστημα και όσο θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα από το Open για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν όσον αφορά στις προθέσεις του σταθμού για το πώς σκοπεύει να κινηθεί στο κομμάτι της ψυχαγωγίας.