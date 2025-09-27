Πέτρος Κωστόπουλος για τον Πάρι Ρούπο: «Έπρεπε να έχει πάρει τον π… »

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα σχολίασε σήμερα ο Πέτρος Κωστόπουλος, στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, το περιστατικό που έχει προκαλέσει σάλο γύρω από τον stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο.

Αναφερόμενος σε αποσπάσματα από παραστάσεις του, ο Κωστόπουλος δήλωσε:

«Πριν από λίγα λεπτά, ο Νίκος μου έδειξε μερικά άλλα κομματάκια από τον Ρούπο. Υπάρχουν stand-up comedians Α’ βαθμού, Β’ βαθμού, Γ’ βαθμού και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι stand-up comedians και οι οποίοι είναι αυτό που είναι… η πιο διάσημη ελληνική λέξη, απλώς αυτό! Καταλάβατε ποια λέξη!

Λοιπόν, αυτό το τυπάκι έπρεπε να έχει πάρει τον π… από εκεί εδώ και καιρό».

Τι προηγήθηκε

Ο Πάρις Ρούπος βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο δημόσιας αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια stand-up παράστασής του έκανε ένα σχόλιο για την ελληνική σημαία που θεωρήθηκε προσβλητικό. Το απόσπασμα κυκλοφόρησε ευρέως στα social media, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις και τελικά οδήγησε στην απόλυσή του από γνωστή αλυσίδα εστίασης με την οποία συνεργαζόταν.