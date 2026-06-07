«Το πιο αδιάφορο από τα εσπεριδοειδή»: Η καλυτέρη γλωσσολογική ανάλυση του Κωνσταντίνου & Ελένης

Η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» έχει γίνει θρύλος στην ελληνική τηλεόραση. Με μόλις δύο σεζόν επεισοδίων, με έξι επεισόδια που δεν παίζονται πια στην τηλεόραση και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν online, η σειρά που δημιούργησαν οι Χάρης Ρώμας - Ελένη Ράντου, έχει μπει στο Ρεκόρ Γκίνες για τις αμέτρητες επαναλήψεις της και παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν 30 χρόνια από την πρώτη της προβολή κανένας δεν μοιάζει να την έχει βαρεθεί.

Καθώς αναζητάμε το «Τελευταίο Τανγκό στο Μαρούσι» όπως οι εξαρτημένοι τη δόση τους, καθώς αναρωτιόμαστε γιατί ο πιλότος της σειράς και η «Τελευταία Νύχτα του Κόσμου» κατά καιρούς έχουν αποκτήσει τον τίτλο του πιο δημοφιλούς lost media, επιστρέφουμε σε αυτή την ανάλυση των ονομάτων των χαρακτήρων της σειράς, που «σκάβει» στην ουσία τους περίσσοτερο από κάθε άλλη.

Ο Φουντουκιώτης και ο Ευαγγελίδης και το «ΣΠΑΪ»

Τα επίθετα των φοιτητών του Κωνσταντίνου (Μπουκουβάλα, Αναγνώστου, Ιωάννου) παραπέμπουν στη συγγραφέα Ιωάννα Μπουκουβάλα-Αναγνώστου, η οποία μεταξύ άλλων έχει γράψει το “Ειρήνη η Αθηναία”.

Ο εκδότης του Κωνσταντίνου, ο κ. Φουντουκιώτης (εκδόσεις Φουντουκιώτη) είναι λογοπαίγνιο για τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Το επίθετο Κατακουζηνός παραπέμπει στην Οικογένεια Καντακουζηνών (μεγάλο Βυζαντινό σόι που διακρίθηκε κατά την περίοδο των Κομνηνών και των Παλαιολόγων)

Ελένη Βλαχάκη - Πέγκυ Καραχισαρίδου: Παραμένει εντός θέματος μεν, παραπέμποντας σε δύο επαρχίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, Βλαχία και Καραχισάρ. Προϊδεάζει δε, για την έμφυτη αντιπάθεια που θα τρέφει ένας Κατακουζηνός (βυζαντινός) σε δύο ονόματα που παραπέμπουν στην οθωμανική κυριαρχία.

Ματίνα Μανταρινάκη: Το πιο αδιάφορο από τα εσπεριδοειδή. Θα ‘θελε πολύ να είναι πορτοκάλι αλλά δεν είναι. Οπτικά πανομοιότυπο με το άχρηστο νεράντζι, αλλά εν αντιθέσει με αυτό, το μανταρίνι έχει μια άλφα αξία/χρησιμότητα.

Έλλη Ρούσσου: Είναι το ονοματεπώνυμο πραγματικής, γνωστής δικηγόρου της Αθήνας, η οποία μάλιστα (φανφακτ) πέρυσι εκπροσώπησε την Φιόνα (Λίλιαν Αρχοντή) και την κόρη της (κατά κόσμον Μπουλίτσα) σε καταγγελία που είχαν κάνει κατά αστυνομικών για ένστολη βία.

Ο «Ευαγγελίδης του ΣΠΑΪ» που εμφανίζεται σε κάποια επεισόδια είναι ο Ευαγγελάτος του ΣΚΑΪ

Μάνθος Φουστάνος: Γιατί τρέχει πίσω από φουστάνια

Λίλα - Φιόνα: Οι δύο βασικές ερωμένες του Μάνθου. Το Φιόνα, σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη θεωρία, προέρχεται από το γαελικό fionn, που σημαίνει «λευκό». Συνδυαστικά με το Λίλα που παραπέμπει στο λιλά, ο Ρώμας εδώ θέλει να μας προτείνει έναν ιδανικό χρωματικό συνδυασμό outfit για να πάμε να δούμε την Μπάρμπι στους σινεμάδες

Πηγή: BINTEO KΛΑΜΠ