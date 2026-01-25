Πιο κοντά στο «Your Face Sounds Familiar» η Δέσποινα Βανδή

Όπως έγραψε το Reader από τις 20 Ιανουαρίου το όνομα της Δέσποινας Βανδή παίζει «δυνατά» για την επιτροπή του νέου κύκλου του «Your Face Sounds Familiar». Δεν ήταν άλλωστε τυχαίες οι δηλώσεις του Νίκου Κοκλώνη στο «Πρωινό» με τις οποίες επιβεβαίωσε πως η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν θα είναι στην επιτροπή του νέου κύκλου του τραγουδιστικού talent show.

«Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11. Οκτώ με έντεκα χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα. Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί».

Βέβαια από την εν λόγω δήλωση προκύπτουν ερωτηματικά: Η Καίτη Γαρμπή επίσης εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο, ενώ σε γνωστή πλατφόρμα πώλησης θεατρικών εισιτηρίων η προπώληση για τους «Μπαμπάδες με Ρούμι», τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί η Βίκυ Σταυροπούλου έχει ανοίξει με διπλές παραστάσεις τα Σάββατα (18.00 και 21.00) έως και τις 28 Φεβρουαρίου.

Η Δέσποινα Βανδή είναι ψηλά στη λίστα των προσώπων που επιθυμεί ο ΑΝΤ1 για την κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar». Η ίδια άλλωστε έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το κανάλι του Αμαρουσίου τόσο στην επιτροπή των πρώτων κύκλων του «The Voice» όσο στη συνέχεια και στο «Rising Star».

