Η εγγονή του Μουσολίνι κέρδισε το ιταλικό Big Brother

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, κέρδισε την όγδοη σεζόν του ιταλικού Grande Fratello VIP, της διασημότερης έκδοσης του Big Brother.

Ο τελικός της εκπομπής του Canale 5 προβλήθηκε την Τρίτη το βράδυ, με την Αλεσάντρα - η οποία μάλιστα είναι και πρώην πολιτικός από τον δεξιό και τον κεντροδεξιό χώρο - να κερδίζει την συναγωνίστριά της και ηθοποιό ηθοποιό Αντονέλα Έλια, στην τελική ψηφοφορία του κοινού, εξασφαλίζοντας το 56% της υποστήριξης των τηλεθεατών.

Η νίκη, σύμφωνα με το wantedinrome.com, ήρθε μετά από εννέα εβδομάδες εντός του τηλεοπτικού κέντρου, με τη σειρά να διαρκεί από τις 17 Μαρτίου έως τις 20 Μαΐου.

Ο τελικός παρουσιάστηκε από τον Ιλάρι Μπλάσι, με τους σχολιαστές Τσεζάρα Μπουοναμίτσι και Σελβάτζια Λουκαρέλι στο στούντιο.

Η Μουσολίνι, κέρδισε ένα βραβείο 100.000 ευρώ, και το άλλο, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος, θα δωρηθεί σε φιλανθρωπικό οργανισμό της επιλογής της.

«Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι» - είπε αφού ανακηρύχθηκε νικήτρια - «Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Εκτός από την πολιτική της καριέρα, ήταν στο παρελθόν μοντέλο, τραγουδίστρια και ηθοποιός, και το 2020 κατέλαβε την τρίτη θέση στον τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού Ballando con le stelle, την ιταλική εκδοχή του Dancing with the Stars.